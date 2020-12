Fuerte cruce entre Patricia Madrid y Alberto Sonsol por violencia en el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El final del clásico, con golpes y agarrones entre los jugadores en la cancha, dio que hablar en la edición dominical de Polémica en el bar. La discusión entre panelistas terminó en un debate muy fuerte sobre si la "pasión" justifica o no la violencia.

"Desde que el fútbol es fútbol vemos estas cosas. Me dirás: ¿está bien? No. Pero son más lo que intentan separar que los que van a agredir", opinó Alberto Sonsol mientras pasaban imágenes de la pelea.

Del otro lado de la mesa, Patricia Madrid discrepó con firmeza. "Esto es un bochorno propio de una manga de energúmenos. En un deporte profesional no pueden darse situaciones de este estilo. Lamento que se lo justifique y no se lo condene. Estos señores marcan lo que pasa en las tribunas e hinchadas. Nos quejamos de los energúmenos que salen a las calles a matarse, a tirar cosas y lastimar a otros. Y estos señoritos que ganan miles de dólares hacen estas salvajadas y todos haciendo mutis por el foro. No tiene justificación ninguna".

El resto del panel (todos hombres) relativizaron los dichos de Madrid. Juan Miguel Carzolio aseguró que no se puede responsabilizar a los deportistas de la violencia en el deporte. Gaspar Valverde calificó los hechos del clásico como una "trifulca" como hubo tantas. Nicolás Lussich consideró que la reyerta no fue grave, ni pasó a mayores.

Pero fue Alberto Sonsol quien criticó el razonamiento de Madrid. "No puedo entrar en un terreno que Patricia no va a entender nunca: la pasión", dijo. Apeló al comentario que había hecho la periodista en el comienzo del programa sobre que no había visto el partido clásico. .



"Te importa un bledo un clásico. Entonces no pierdo un minuto en hablar contigo. A mí me duele que vengas acá, cuando ves tres imágenes cagadas y venís acá a sacar la bocina", replicó.

"La violencia no se puede justificar por la pasión", retrucó Madrid. El debate subía de temperatura mientras Jorge Piñeyrùa repetía: "tranquilo, Alberto".

Mirá la discusión (comienza en el minuto 6:10)

El tema quedó por ahí con la intervención del invitado, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. Pero sobre el final, Patricia Madrid se despidió con la frase: "La pasión nunca es violencia, en ningún orden de la vida".

En redes sociales se multiplicaron comentarios a favor de una posición o de la otra. La periodista escribió un tuit que parecía alusivo al debate, con el comentario: "El macho defiende al macho. A las mujeres lo que nos falta es corporativismo. Buenas noches", escribió.

El macho defiende al macho.



A las mujeres lo que nos falta es corporativismo.



Buenas noches — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) December 14, 2020

Madrid y Sonsol han protagonizado varios contrapuntos. El más picante de ellos derivó en una jornada de silencio de parte de la periodista en julio pasado.