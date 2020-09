Fuerte cruce entre Juan Miguel Carzolio y Martín Fablet por dichos de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Miguel Carzolio y Martín Fablet protagonizaron una discusión al aire en Las cosas en su sitio (Radio Sarandì) derivadas de las expresiones de Guido Manini Ríos sobre familiares de los desaparecidos en dictadura.

"Toda su vida han vivido buscando un enemigo y ahora el único que dice algunas cosas como son es CA, y bueno, como soy el único que lo dice, familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida hoy ven en CA a su enemigo que tienen que fabricar porque sino no tienen razón de existir", expresó el senador de Cabildo Abierto.



Si bien Martín Fablet calificó de "desafortunadas" y políticamente incorrectas estas expresiones, consideró que la frase había sido sacada de contexto. "Obviamente que hay personas que debe haber movido con el odio. Es verdad", dijo.

Carzolio le salió al cruce. "Martín, ¿vos estás hablando de gente a la que le desapareció el hermano, el hijo, el padre?". Fablet insistió en que le consta la existencia de familiares movilizados por el "odio".



"Aunque esté hablando de uno, no podés referirte de esa manera. Estás generalizando a partir de ese uno, igual a lo que hace Manini", respondió Carzolio.

Intervino Iliana Da Silva y pidió a Fablet que diera un nombre de familiar de desaparecidos que hablara "desde el odio". "Lo he oído. No quiere decir que sean todos. No voy a dar nombres porque no quiero entrar en esa polémica y obviamente él (por el familiar en cuestión) va a decir que no", respondió Fablet.



"¿Por el odio o por el dolor? ¿Cómo marcàs esa línea? Que te desaparezca una hija a vos, Martìn. A ver què pensàs dentro de 40 años. Hay que tener respeto por el dolor de esa gente, que es lo que me parece que no tiene una frase como la de Manini", dijo Carzolio levantando la voz.

"No pienso eso", dijo Fablet. Y luego siguió firme: ¿Qué tiene que ver el respeto al dolor con lo que estoy diciendo? Lo que dijo Manini es desafortunado, pero es una obviedad".



Finalmente, Iliana Da Silva dio por terminada la discusión. "Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo".