"Friends": el actor que interpretó a Gunther reveló que tiene cáncer y no puede caminar

La breve aparición de James Michael Tyler en Friends: La reunión, el especial el 27 de mayo, llamó la atención de los fans de la sitcom más popular de la historia. El actor que interpretó a Gunther hizo solo una videollamada con los protagonistas. Este lunes, en una entrevista reveló el difícil momento que atraviesa tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.



En diálogo con el programa de televisión Today de la cadena estadounidense NBC, el actor indicó que se enteró de su enfermedad en 2018 y que, actualmente, se encuentra en fase 4, un estadio avanzado. Además, señaló que el tumor hizo metástasis en otras partes de su cuerpo, como los huesos y la columna vertebral, lo que le provocó una parálisis en la parte inferior, por lo que no puede caminar.



“Estuve lidiando con este diagnóstico por los últimos tres años. Ahora está en etapa 4”, reveló el actor de 59 años. Según detalló, las observaciones de los médicos eran optimistas, pero la llegada de la pandemia de coronavirus empeoró su estado de salud, ya que no asistió a uno de sus estudios y eso le jugó en su contra porque “el cáncer decidió mutar y así progresó”.



Ese es el motivo detrás de la ausencia de Michael Tyler en el estudio donde se filmó el reencuentro de Friends, aunque decidió hacerlo a través de una videollamada para no “decepcionar” a sus compañeros. “Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabés?... No quería que fuera como, ‘y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, confesó el actor.



Entre 1994 y 2004, este personaje se convirtió en una de las figuras más queridas del universo de Friends. Interpretaba al barista de Central Perk, la emblemática cafetería que era frecuentada por el grupo de amigos, que tenía el cabello “más brillante que el sol”. Gunther siempre los estaba rondando, con el fin de conquistar a Rachel Green (Jennifer Aniston), de quien estaba perdidamente enamorado.



A 17 años del final de la serie, Michael Tyler continúa trabajando en el medio artístico. Vive de las regalías que cobra por las repeticiones de la sitcom, tuvo algunas participaciones en series y películas, y también en el ambiente musical. A su vez, colaboró con empresarios para abrir réplicas de Central Perk alrededor del mundo.