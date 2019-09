¿Qué frase tiene tatuada Giannina Silva en la zona íntima?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el look más comentado de la noche de #LosMásVistos de TV Show y Enjoy Punta del Este. El vestido azul de Giannina Silva no solo impactaba por su amplio escote, sino que en la falda lucía no una, sino dos aperturas de tajo hasta la cintura.

El traje, diseño de Gladys T y de su estilista Jorge Cruz, también dejó al descubierto una frase que Silva tiene tatuada en la zona pélvica.

"Be rebel", es decir, "sé rebelde" es el lema que la conductora de Canal 4 y modelo tiene impreso. En diálogo con TV Show, reconoció que la frase se la imprimió hace dos años y fue obra de su tatuador, Nacho Debia.