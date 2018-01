La frase de Cacho Castaña que causó indignación: "Si la violación es inevitable, relájate y goza"

Durante una entrevista con el nuevo programa de las mañanas de América, Involucrados, aquí y ahora, Cacho Castaña desató una fuerte polémica al decir una desafortunada frase. Todo comenzó cuando le preguntaron que pensaba sobre los dichos de Facundo Arana, quién hace unos días habló sobre la maternidad de su ex novia, Isabel Macedo, y lo vinculó con "la realización de las mujeres". "Yo pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, de la mejor manera o de la peor manera", comenzó diciendo.





"Andá a saber qué piensa la mujer, ¡andá a saber qué piensan las mujeres! Hace años que los poetas, antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Entonces, que hagan lo que quieran muchachos", continuó para luego tirar un comentario que provocó enojo entre los panelistas del programa: "¡Relájense! Si la violación es inevitable, relájate y goza".



Rápidamente, y ante el profundo silencio que se hizo en el estudio, comenzó a explicar por qué dijo lo que dijo. "Es un refrán viejo ese, aplicable a muchas cosas, no solamente al hecho de la violación", argumentó. "Ahora te van a sacar de contexto", retrucó el conductor Mariano Iúdica, a lo que el cantante comenzó a burlarse. "Mirá lo que dijo, mirá lo que dijo, es un violador".



"Lo que yo trato de hacer es ponerle un poco de humor a algo que es complicado, si vamos a hablar en serio y nos vamos a enroscar con la sociedad, con que los chicos no estudian... para mí tendría que volver la colimba, cosa de que a los 18 años a los pibes los metan ahí y estén un poco más prolijos en su cabeza. Hay cosas que las podemos hablar en serio, otras que las podemos tomar un poco más en joda, sin joder a nadie", continuó excusándose.



Uno de los panelistas quiso volver a la frase y le preguntó si era consciente de lo que había dicho. Esto causó gran indignación en Cacho, que comenzó a insultarlo. "Aprendé a escuchar, gil, aprendé a escuchar. Si vos querés arrancar algo para venir a patotearme a mí, tenés que nacer de nuevo. 75 pirulos tengo, hace 50 años que canto, 75 años que escucho que el obrero se muere de hambre, 75 años que escucho cómo nos mienten. Cuando yo empecé a escuchar las mentiras, vos no habías nacido", le dijo al borde de los gritos. "Vos querés que aclare porque no entendés nada, gil. Si la violación es inevitable, relájate y goza es un dicho viejo. A mí me prohibieron ´señora si usted supiera las cosas que yo le haría y si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo´ porque era un mensaje de violencia para la juventud. Muchachos, paremos con la japa, dejémonos de joder, tratémonos mejor en la vida".