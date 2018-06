Franklin Rodríguez contra la fiebre mundialista: "Va a ser un mes de tortura"

El actor y director Franklin Rodríguez concedió una extensa entrevista al Semanario Voces, donde abordó de su carrera, su visión del escenario políticp actual, en el que se ubicó como un desencantado de la izquierda, y también criticó el entorno del fútbol y la fiebre mundialista.

"Me encanta el fútbol, y la selección es seria y está laburando, pero las chances son limitadas, no van a ganar, porque no sirve económicamente", abrió el fuego Franklin.

Luego disparó contra los medios: "Va a ser un mes de tortura, continuamente viendo cosas en televisión como si se nos fuera la vida en eso. Y se para todo. ¿Viste la noticia de la Universidad Católica? El día del partido con Uruguay no hay clases. No podés cerrar una universidad privada, habilitar que este gran negocio de uno sea de todos. Este tipo de patriotismo me funciona mal", agregó.

Rodríguez calificó el empuje celeste como un negocio: "¿Y sabés qué es lo peor? La desilusión, la caída estrepitosa, que abruma a la gente. Los jugadores de fútbol son millonarios, loco. Millonarios. ¿De qué estamos hablando, de once tipos y una pelota? Está bien, pero no para que estemos prendidos... Es un gran negocio, la televisión explota de publicidad. Guita de todos lados. Y todo el mundo hablando del mundial, con el Uruguay embanderado. ¿Y qué crea esto? Un fanatismo. Pero después cuando llega la realidad… Y cuando hay que apoderarse de lo que está mal, no lo hacemos. Esos son los momentos en que te das cuenta que la gente está adormecida. Lo que pasa con el perro de Godín es más importante que lo que pasa en el Hospital Militar o en el Clínicas".

El actor también se mostró crítico con la atención que despiertan los futbolistas de la selección. "Suárez abrió ayer un complejo, porque la mujer estaba aburrida. “Estoy cansada de tener plata, hacé un negocio para mí.” Y el marido puso como dos palos verdes para abrir un complejo de gimnasia, con canchas de básquetbol y fútbol. Dicen que es impresionante. Y todo para que ella, que vive en España, no se aburra. Y todos los canales cubrieron, gratuitamente, como él llegó con los dos hijos a patear una pelota e inaugurar. Y en este momento debe tener treinta y cinco mil socios pagando una cuota, a un tipo que no lo necesita. Está todo transformado, está todo raro".