Fotogalería y un video para recordar a la gran "China Zorrilla" a seis años de su partida

Actriz, directora, traductora y adaptadora, China Zorrilla había nacido en Montevideo, el 14 de marzo de 1922, bajo el nombre de Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Se jactaba de llevar el arte en sus venas, su abuelo era el poeta de la patria Juan Zorrilla de San Martín, y tenía un parentesco lejano con el poeta Estanislao del Campo y también con José Gervasio Artigas. Su padre, José Luis Zorrilla de San Martín, era escultor, y su madre, Guma Muñoz del Campo, una melómana.

El domingo 14 de setiembre de 2014 fue internada por neumonía, falleciendo el 17 de ese mismo mes, a los 92 años. ​Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y se decretó duelo nacional. El cortejo fúnebre pasó frente al Teatro Solís y su sepelio tuvo lugar en el panteón de la familia Zorrilla de San Martín, en el Cementerio Central.

Dio sus primeros pasos en el teatro under montevideano hasta que una beca le abrió las puertas al mundo y se mudó a Londres para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Arts. A su regreso se sumó al elenco estable de la Comedia Nacional, con quienes hizo más de 80 obras. Terminó viviendo en Buenos Aires a donde había llegado en 1971 para rodar una película: Un guapo del 900. Si bien su intención era quedarse unos meses, se radicó en la vecina orilla, y así, su vida siguió entre los dos márgenes del Río de la Plata.

A Un guapo del 900 le siguieron muchas otras películas, como La mafia, Los gauchos judíos, Pubis angelical, La tregua, Pobre mariposa, Tres corazones, Triángulo de cuatro, Señora de nadie, Esperando la carroza, Dios los cría, La nave de los locos, Últimos días de la víctima, Besos en la frente, Conversaciones con mamá, Elsa y Fred, Tocar el cielo, Nunca estuve en Viena, El verano del potro y Cuatro caras para Victoria. "Filmé mi primera película con 50 años. O sea que fue casi una aventura aceptar, cuando me llamó Lautaro Murúa", contó en declaraciones a La Nación.

También hizo mucha televisión. Recordadas producciones como Alta comedia, Piel naranja, Mi hombre sin noche, La bonita página Situación límite, Leandro Leiva, un soñador, Los especiales de Doria, Ricos y famosos, Gasoleros, Son amores, 099 Cental, Los Roldán, Mujeres asesinas, Vidas robadas, y más la tuvieron como protagonista. Su debut en Pobre Diabla le dio la popularidad que le faltaba para que el público que no acudía al teatro porteño, la conociera.

En teatro, Zorrilla protagonizó grandes éxitos como Camino a la Meca, Eva y Victoria, Fin de semana, La voz humana, Encantada de conocerlo, Una corona para Benito,Una margarita llamada Mercedes, El diario privado de Adán y Eva. El monólogo Emily, de Emily Dickinson, marcó su regreso a nuestro país, en 1984, junto con la democracia después de estar 10 años prohibida.

Multifacética, también produjo y dirigió varios espectáculos teatrales como Arlequino, servidor de dos patrones, Scapini, Dando Pasos, Salven al cómico, La pulga en la oreja, La mujer invisible, Doce hombres en pugna y Perdidos en Yonkers, entre otros.

Su calidez, simpatía y la cercanía que transmitía, junto a su imponente trayectoria de más de seis décadas, la convirtieron en una gran estrella. También en una actriz popular. Todos la querían y le festejaban sus anécdotas porque, además, tenía el don de saber narrar. China supo conquistar a públicos de distintas generaciones con personajes tan entrañables como los de Esperando la carroza o Elsa & Fred. Sabía moverse bien en todos los ámbitos, arriba y abajo del escenario.

Nunca hablaba de su vida privada y mucho menos de sus amores, pero el rumor era que su gran amor fue el aristócrata uruguayo Juan Alberto "Poro" Capurro Fonseca. Se decía que era un amor imposible. Según contó Diego Fischer en su libro A mí me aplauden, él era un bon vivant que no estaba dispuesto a dejar su vida de lujo en París, y ella tampoco quería dejar el teatro. "La duda que tengo es si China no hubiera abandonado su vida artística si Capurro le hubiera propuesto matrimonio. Nunca lo sabremos", reflexionó alguna vez Carlos Perciavalle.

Desde su fallecimiento se le hicieron variados homenajes en Uruguay y Buenos Aires. Además, en 2018, cuatro años después del fallecimiento de China, se viralizó una entrevista que le realizó la actriz al cantante Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen, en 1981.