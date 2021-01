La fortuna que recibió Rocío Oliva de Diego Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi dos meses de la muerte de Diego Maradona, el manejo de sus fondos continúa generando polémica. Ahora, un programa de televisión se refirió a las últimas transferencias de dinero que el futbolista le habría realizado a Rocío Oliva cuando estaban en pareja. Según las declaraciones del periodista Diego Estévez en Informados de todo (América), el monto ascendería a medio millón de dólares.

Tras el fallecimiento del Diez, la herencia se volvió un motivo de conflicto en el círculo de Maradona. Primero, porque la justicia aún debe confirmar la identidad de algunos jóvenes que aseguran ser hijos del ídolo deportivo. Pero además, porque la sucesión deberá contemplar a algunas de las exparejas de Maradona y a algunos de sus socios comerciales, como Matías Morla. Por esa razón, en medio de reclamos cruzados, Dalma y Gianinna se mostraron molestas y defraudadas por ciertos manejos de las figuras cercanas a su padre.

Este lunes, Estévez reveló que, según datos bancarios a los que habría accedido en las últimas horas brindados por Morla, Maradona le habría transferido varios cientos de dólares a Oliva. Así, durante su relación, la mujer habría recibido US$ 150.000 en enero de 2018 y otros US$150.000 en febrero del mismo año.

Más tarde, de acuerdo al periodista, Diego le habría dado US$ 130.000 a Oliva para su madre y, en septiembre de 2018, otros US$70.000. Finalmente, ya separados, el 26 de febrero de 2020 le habría hecho la última transferencia de US$62.000. Para Juan Manuel Dragani, abogado de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona, ese monto, que asciende a un total de US$ 562.000 podría ser descontado de lo que Oliva exigió a la Justicia que Maradona le pagara cuando estaba vivo (seis millones de dólares), en caso de que la mujer recibiera una sentencia favorable.

Rocío Oliva habló en Polémica en el bar (América), programa en el que es panelista. Y fue tajante: "Diego quería que yo sea independiente". Horacio Cabak mostró una placa en la que se detallan las donaciones en vida que hizo Maradona a Rocío, a sus hijas y a sus hermanas.

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", manifestó la panelista. "A mi no me sorprende y a la Justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

En esa línea, el periodista Gastón Recondo le consultó si en ese monto aparecía la casa de Villa Vista, a lo que Oliva contestó que "no". "La casa es de mi relación, durante los años que estuve con él. Yo fui la mujer y Diego quería que yo siempre sea independiente, pase lo que pase", concluyó.