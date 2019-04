Fogosa producción de Mauro Icardi y Wanda Nara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara siempre se ingenia para que los medios hablen de ella a partir de sus publicaciones en las redes sociales. Así como hace una semana publicó una imagen en la verdulería luciendo un pijama de tres dólares, esta vez los más de cinco millones de seguidores que tiene en Instagram quedaron impactados con las fotos que subió junto a su marido, Mauro Icardi, desnudos -aparentemente- sobre la mesada de una cocina.

En realidad, la secuencia de fotos en blanco y negro comenzaron en uno de los autos de lujo que tiene el matrimonio, pero sin mostrar tanta piel.

Sin embargo, la foto del matrimonio Icardi acostados en la mesa acparó la atención de todos sus seguidores. Incluso, de su hermana Zaira Nara, que hizo un sutil comentario al respecto: "Ah, tan tranquis", sostuvo. En tanto la influencer Nati Jota, elogio la parte trasera de Icardi: "Qué ort... Mauro", escribió. Nati Jota. Por su parte, la modelo Luli Fernández que acaba ser mamá se sorprendió por el espléndido estado físico de Wanda: "¿¡Cinco hijos y estás así de bomba!?", preguntó

Pera esa foto no fue la única foto en la que Wanda mostró al delantero tan hot. En el siguiente posteo, la rubia publicó una imagen con Mauro luciendo su impactante tatuaje y ella encima de él con el siguiente mensaje: "I will take care of you and I will always be behind you" (Voy a cuidarte y siempre voy a estar atrás tuyo)