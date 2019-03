Florencia Torrente, sobre el noviazgo de su ex con Calu Rivero: "Fue fuerte verlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su vuelta a la televisión con su ciclo Pampita Online por la pantalla de Net TV, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo como invitada en su segundo programa a la actriz Florencia Torrente . La hija de Araceli González, quien forma parte de la obra Mentiras inteligentes, fue consultada acerca de qué sintió cuando se enteró de que su expareja, Joaquín Vitola, se encontraba de novio con quien fuera su amiga, Calu Rivero .



"Me enteré por las revistas", reveló Torrente, y luego añadió cómo fue el impacto de la noticia. "Cuando tenés un vínculo con una persona y ves después a esa persona con una que conocés mucho, es fuerte verlo. Tuvimos distintas etapas en nuestra amistad. Es raro, pero cada uno hace lo que quiere", manifestó, y prefirió no brindar más detalles.

Recordemos que hace más de un mes, en Intrusos, Torrente también fue consultada por el mismo tópico."Cuando pasó esto no estaba más en pareja. Con Calu dejé de ser amiga hace mucho tiempo. Dejamos de serlo por no compartir cosas. Yo ya estaba separada. Todos tienen sus procesos, sus formas y cada uno se maneja con las herramientas que tiene. Eso es lo que puedo decir". Recientemente, Calu habló con LA NACION sobre el vínculo que la une a Vitola. "Nos conocimos y fue hermoso. Fluye. Hay cosas que no se explican", dijo la actriz.

Por su lado, Torrente - la primera artista confirmada para el "Bailando por un sueño 2019" -, reflexionó en diciembre de 2018 sobre lo que le generó la ruptura con el actual novio de Calu, con quien estuvo en pareja durante dos años y medio.



"Cuando terminás con una relación larga, con convivencia, lleva tiempo reacomodarse. No soy de las personas que necesitan salir a bailar para volver a estar bien. Por ahora no pienso en nada más que en reencontrarme conmigo misma. Estoy disfrutando de mí. Primero hay que estar bien con uno, y después viene lo demás. Por suerte, tengo amigas y familia que me hacen sentir acompañada y estoy muy bien", le aseguraba la actriz a la revista ¡HOLA!.