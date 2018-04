Florencia de la V: "Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino"

Flor de la Ve es una de las artistas que se pronunció a favor de la despenalización del aborto, una posición que la llevó a tener un fuerte cruce con Toti Pasman en el programa Los Ángeles de la mañana. El periodista deportivo, que formó parte de una campaña en contra del aborto legal, seguro y gratuito, tuvo un encendido debate con la conductora y, entre otras cosas, ella le dijo: "No pueden ver más allá de sus propios ojos. Hay una problemática social que tiene que ver con cientos de mujeres que lamentablemente llegan a los quince o catorce años y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis hijos, quizás algunos deseados, otros no, y quedan solas, abandonadas por el Estado y por sus maridos (.). Entonces tristemente tienen que llegar a esa decisión". Flor defendió su posición y Ángel de Brito le preguntó por qué la enojaba tanto el tema, y ella respondió que "nadie ve lo que pasa".

Algunas horas más tarde en su propio ciclo, Flor de tarde, la conductora habló a corazón abierto y contó los motivos por los cuales esa discusión la toca tan de cerca. Visiblemente conmovida, De la Ve confesó: "Tenemos que pensar en las mujeres que estamos perdiendo. Entonces no podemos perder más tiempo, y yo creo que el momento es ahora. Por eso es momento de hablar.Lamentablemente tuve que vivir esta realidad, y la viví muy de cerca, más de lo que ustedes creen. Entonces yo siento que es el momento de hablar, por eso tengo esa vehemencia".



Más adelante, la conductora no puedo evitar quebrarse al recordar la historia de su madre: "Este tema a mí me sensibiliza muchísimo. Yo la verdad es que no quería hablar, hoy Ángel me lo preguntó y la verdad es que no quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo, porque siento que esto se tiene que terminar. Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. O sea, y toda mi vida la necesité, y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mí, los políticos no pensaron en mí, y en muchos chicos más. Entonces creo que es hora de decir basta. Por eso, yo le pido al Estado, yo le pido a los políticos aborto, seguro, legal y gratuito para todas esas mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre, y no tuvo esa posibilidad porque no pudo elegir".