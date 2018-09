Florencia Peña reveló que tiene una relación "abierta, de poliamor" con su pareja

Florencia Peña quedó en el centro del escándalo mediático luego de que se viralizaran audios prohibidos de su pareja y prometido, Ramiro Ponce de León en pleno coqueteo con otra chica. La actriz aclaró que no sintió traicionada y conocía la situación en el marco de una relación "abierta" y de "poliamor" con Ponce de León.

'Yo tengo una relación de poliamor, nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos y nos vemos con otras personas,cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera y se hace conocido hay que salir a aclarar las cosas’’, dijo Peña en Intrusos.

Los audios filtrados corresponden a un diálogo entre Ponce de León y la joven Eliana Mendoza para coordinar un encuentro íntimo. "Hola, corazón. Estoy con un auto que no tiene polarizado pero no hay problema", dice Ponce de León en uno de ellos.

La joven, en tanto, levanta la temperatura con el siguiente audio: "Hola divino. Qué lindo escucharte Rami. Te estoy extrañando. Estoy acostada y ahora sacándome la ropa, te mando más fotos desnuda", se escucha en un audio más subido de tono que ella el envió, a lo que él respondió: "Hola, bombón. Qué linda fotito. ¿Cómo estás? Se me está complicando, te aviso ahora: lo mejor sería el sábado, si no podés todo bien. Tengo que ir antes de que termine febrero".

Peña entró en detalles sobre la relación con Ponce de León, con quien tiene un hijo en común. '"No es lindo saber detalles, con quién y ponerle cara, no quiero que quede como que me cagó. Tenemos una relación abierta y consensuada y nos amamos así; me hubiera gustado que no pasara, me hubiera gustado no saber detalles, pero acá no hubo traición", dijo.

Peña y Ponce de León llevan seis años juntos y planeaba casarse en diciembre, aunque cambiaron los planes, debido a una situación de salud con su padre. "Estoy en una situación con mi papá que me tiene muy triste. Si no sabemos cuándo casarnos, tiene que ver con que mi papá no está bien y quiero que él esté bien en esa situación que es única para nosotros", dijo Peña.