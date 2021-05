Florencia Peña reveló que un DT de fútbol sería su "permitido" en el poliamor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florencia Peña habló de fútbol en una entrevista radial y reveló que hay un técnico argentino con quien practicaría el poliamor. La conductora de Flor de equipo (Telefe) confesó que ya habló con su marido, Ramiro Ponce de León, sobre el DT de la Liga Profesional por quien se “le caen las medias”.



Hincha confesa de River Plate y “futbolera”, la actriz conversó en Fútbol continental (AM 590), donde dio su opinión sobre el triunfo contra Independiente Santa Fe, que terminó en 2-1 y pasó a la historia por las adversidades que tuvo que enfrentar el conjunto millonario.

“River tiene una templanza y ha demostrado que tiene, para mí, al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, que es Marcelo Gallardo. Uno lo vivió como una hazaña, pero se jugó con jugadores que no tenían reemplazos y sin arquero, uno después lo naturaliza. Pero por algo salió en todas las tapas del mundo”, expresó.

A continuación, la conductora admitió que el DT le provoca algo más que admiración y que sería su “permitido” por fuera de su relación. “Creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”, bromeó, respecto a la posibilidad de una intimidad compartida entre los tres. “Sabe que Gallardo es mi única debilidad. A nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias”, aclaró. “No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza”.

Además se refirió al encuentro con Boca en La Bombonera, que el Xeneize terminó ganando por penales. “Yo me senté a ver este partido y sentía que no lo íbamos a ganar. Pero también pensé que no era una manera linda, después de tanto, que Boca le ganara a River de esa manera. Una linda manera de que Boca le ganara a River era jugando en la cancha y con el equipo como merecían. Ya me senté pensando que este partido lo íbamos a perder, pero no a penales”, amplió. Cabe recordar que el club de Núñez salió a la cancha con el 70% del plantel suplente y un arquero de las inferiores tras confirmarse 25 casos positivos de coronavirus.