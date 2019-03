Florencia Peña recordó que fue acosada a los 18 años: "No me toques"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar, tuvo como invitados a Florencia Peña , Mike Amigorena , Hernán Coronel, Sabrina Rojas , Zaira Nara y Leandro "Chino" Leunis. Las crisis de pareja, los gustos sexuales, las malas experiencias a bordo de aviones y las relaciones familiares fueron algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa a lo largo de la noche, junto con otro que no pierde actualidad: los abusos y el acoso sexual.



Ante una pregunta del conductor respecto a cuáles de los invitados habían sido, en algún momento de sus vidas, víctimas de acoso, fueron varios los que dieron un paso al frente.

La mujer de Luciano Castro reveló una historia que vivió cuando era pequeña. "Me sucedió una situación de muy chica, con seis años, que mi familia no sabe y que hablamos con Luciano y él me decía: 'Se lo tenés que decir a tus hermanos'", contó Rojas, para luego aclarar que nadie de su familia tenía, hasta ayer, conocimiento de la misma. "Fue con un vecino, Giuseppe, en frente de mi casa. Eramos tres amiguitas, una de ellas era sobrina de él y él parecía el vecino ideal", comenzó.

A continuación, relató la gravedad del asunto: "Nos apoyó cuando nos hacía ver por unos largavistas. De más grande entendí qué apoyaba y cómo estaba. En ese momento sentí una incomodad pero no sabía de qué se trataba, tenía seis años. Nunca jamás lo conté. Sentí que era algo incómodo, pero no sabía qué, no sabía de qué se trataba la vida. Después es como que bloqueé el tema y, de más grande, charlando, se me vino a la cabeza", aclaró.



Al igual que Sabrina Rojas, Florencia Peña también compartió una situación que vivió al final de su adolescencia, en su caso con un actor "conocido" cuya identidad no quiso develar. "A los 18 años, yo tenía un compañero del que no voy a dar el nombre y que en ese momento ya era un actor grande, que me tocaba. Con mi personalidad, yo le decía: 'No me toques, no me hagas esto'. Pero se lo decía desde un lugar en el que quizás me hacían pensar que yo con las tetas que tenía... quizás estaba bien que me las quisieran tocar", señaló, aclarando que vivía estas situaciones con cierta ingenuidad pero con angustia.



"¿Y por qué lo cuidás y no decís su nombre?", preguntó Andy, ante lo que Peña respondió: "Porque me parece que después la noticia se desvía hacia un lugar del que no tengo ganas, ya conozco de esto y se empieza a hablar de otras cosas", dijo, tras aclarar que nunca habló del tema con el implicado. "Me parece que nunca entendería. Creo que hay algo del machismo y del patriarcado que en ciertos hombres no va a cambiar nunca", opinó Peña.

La actriz aclaró que, después de aquellos años, se lo volvió a encontrar "muchas veces", pero explicó que en esos momentos ella misma transitaba estos temas de otra forma. Y agregó que, de volverlo a ver, quizás se decida a hablar del tema con él. "Ahora empezamos a darnos cuenta de que esas situaciones que habíamos naturalizado en realidad eran situaciones de acoso", reflexionó Peña. Tras ello recordó que, para ella, antes de someterse a la operación de reducción de pecho, "salir a la calle a caminar" era "un incordio". "De los 14 a los 18, en que me operé, naturalicé lo de salir a la calle y ponerme remeras que me achataban. Quizás hoy no me hubiera operado y me la hubiera bancado", señaló.



Además de Sabrina Rojas y de Florencia Peña, también el líder del grupo Mala Fama, Hernán Coronel, habló anoche de episodios desagradables que tuvo que atravesar. "Tuve situaciones de acoso con mujeres en los shows, de decirme: 'Hernán, te quiero conocer', pero también cuando era chico, con 8 o 9 años, tenía un vecino que siempre me invitaba a su casa a ver la tele, con los amigos del barrio, y yo a veces me quedaba dormido. Era un vecino grande, yo tenía diez y él, 40. Y una vez me tocó en su casa... Y me ofreció plata. Yo me puse mal y me fui para mi casa", contó, y explicó que tampoco habló de esto con su familia.

En la noche de ayer, Hernán Coronel también recordó una situación dolorosa que vivió al ser discriminado en un local de Palermo. "Como me vieron con visera, se ve que me prejuzgaron", dijo.



Otro de los invitados, Mike Amigorena, volvió a referirse al mal trago que pasó ante una situación de acoso que sufrió hace un tiempo en el subte, donde un hombre tocó parte de su cuerpo.