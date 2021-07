Florencia Peña, Moria Casán y Yanina Latorre, picantes tras el triunfo en Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado, la selección argentina le ganó a Brasil en el Estadio Maracaná por 1-0, y conquistó una Copa América que le era esquiva desde 1993. Es la primera conquista de Lionel Messi con la Albiceleste y eso le da todavía más épica e historicidad a este logro.

El festejo atravesó a un país entero y los famosos no fueron la excepción. Entre manifestaciones de alegría y euforia, pero también con alguna crítica, las celebridades se volcaron a las redes sociales para expresar cómo se estaban sintiendo y no faltaron las que causaron sensación.

Una de las más picantes fue Moria Casán. La vedette se fotografió en el Obelisco, que fue un punto de concentración y de festejo para una cantidad de argentinos. La diva salió de la función de la obra teatral Brujas, que realiza en Calle Corrientes, y aprovechó para posar con los brazos en altos ante el monumento histórico. La postal fue subida a Instragram con una picante leyenda dedicada al presidente de Brasil: "BOLSONARO SI QUERES LLORAR, LLORÁ!!!", escribió.

Pero el Obelisco no fue símbolo de alegría para todos. Yanina Latorre, siempre polémica, se indignó porque se permita una aglomeración en el centro de la ciudad pero no se le permita, a los argentinos que están fuera del país, regresar a sus casas, con sus familias. "¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver?", disparó en Twitter.



Enseguida arremetió contra el presidente Alberto Fernández: "¿Albertico

@alferdez en el Obelisco no te contagiás? Serías tan amable de explicarme, porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver".

De ahí en más, Latorre se cruzó con todos los seguidores que salieron a responderle, a criticarla y en los peores casos, a insultarla fuertemente. La panelista de Los Ángeles de la Mañana se fue a Miami para vacunarse, pero no puede regresar a Buenos Aires por las restricciones gubernamentales.



Yanina no fue la única picante en Twitter tras el triunfo de la selección argentina. Florencia Peña también hizo de las suyas, pero por motivos diferentes: ofició de comentarista de fútbol y recibió muchas críticas machistas, que respondió sin pelos en la lengua.

"Hablé de fútbol en TyC y les explotó la matrix a los pajertos de Twitter. Mirá si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo que se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hacé tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio", publicó la actriz y comunicadora, muy tajante.

Antes de esa publicación, Peña había estado contestando uno por uno algunos de los tuits que se indignaban porque había salido al aire en TyC el domingo, dando sus opiniones sobre la final de la Copa América y la selección argentina en general. "Mamá, ¿que es ser un machista boboncho?", fue uno de tantos mensajes que dejó.



Para rematar, compartió un desnudo en su cuenta de Instagram, con la bandera argentina de fondo y la leyenda: "Lista para Qatar", en referencia al Mundial de fútbol que se disputará en 2022.