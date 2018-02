Florencia Peña habló sobre la relación de su hijo con Juanita Tinelli

Vivir un romance público no es fácil, y menos cuando es tu primer amor y tenés solamente 15 años. Sin embargo, Juanita Tinelli , hija del conductor de ShowMatch, y Tomás Otero, hijo de Florencia Peña , parecieran no tener problema con el hecho de que sus padres se refieran al noviazgo que mantienen. "La verdad es que son dos bombones, pero porque son buenos. Este es su primer amor", dijo durante una charla con Catalina Dlugi para su programa de radio de la vecina orilla, Agarrate Catalina.

Todo comenzó cuando la periodista hizo referencia al tema. "¿Te das cuenta? ¡Es mortal!", expresó la actriz entre risas. La conductora del programa quería saber si había tenido la posibilidad de juntarse con su consuegro. "Charlamos un poco cuando yo fui de jurado al bailando, cuando estaba embarazada. Ambos sabíamos todo, pero nos habían pedido que no digamos nada. Nosotros nos mordíamos la lengua porque uno cuando ve a sus hijos felices lo quiere gritar a los cuatro vientos", contó, confirmando que el romance nació mucho antes de que salga a la luz. "Me acuerdo que cuando terminó el programa nos juntamos y decíamos que no íbamos a decir nada porque nos mataban. Y obviamente, como es tan divertido, cuando estábamos al aire me tiro un... 'bueno tu hijo tan divino', y yo le dije 'sí, tu hija tan divina también'", recordó.