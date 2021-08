Florencia Peña habló sobre su pico de estrés tras su visita a Olivos: “No podía respirar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras ausentarse dos días de su programa, Flor de equipo, por una descompensación a causa del estrés, Florencia Peña habló del escándalo desatado en los últimos días por su visita a la Quinta de Olivos en plena cuarentena.



La popular actriz y conductora se refirió a las críticas que recibió como una “embestida mediática” y aseguró que, detrás de toda la polémica, se esconde una intención de “disciplinar a las mujeres desde su sexualidad”. Luego, se sinceró sobre las secuelas emocionales de tanta presión mediática y hasta contó que tuvo dificultades para respirar.

Según una investigación de La Nación Data basada en los registros de ingresos y egresos a la residencia presidencial argentina cuando todavía regía el confinamiento obligatorio, el presidente Alberto Fernández recibió una serie de visitas que podrían no estar directamente ligadas a la agenda de gestión.



En esa serie de encuentros figuraron, entre otros nombres de reconocidas figuras, el de la actriz de Casados con hijos. Luego de que esta información se hiciera pública, la actriz fue objeto de duros cuestionamientos. En ese sentido, se mostró particularmente molesta por declaraciones de los diputados argentinos Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a quienes ahora denunció ante la Justicia por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”.

El jueves por la noche, Peña rompió el silencio en el noticiero de Telefe. “Ahora estoy bien, no sé que pasó, es lo que estoy tratando de entender”, dijo al comienzo de la entrevista. “Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No importaron los hombres que estuvieron en la quinta, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos o ‘más sueltitas de ropa’, como dijeron algunos. Y ahí entré yo con una embestida que no entendí”, subrayó.



Luego, Peña aseguró que lo ocurrido no es un hecho aislado en términos de violencia mediática hacia las mujeres. “Lo que me pasó a mí fue como la gota que rebalsó el vaso, para que se entienda que necesitamos tener perspectiva de género”, dijo. “Que cualquier embestida que venga de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada de género porque eso firman ellos antes de sentarse como legisladores y legisladoras en el congreso”, sumó.



Después, la conductora recordó que hoy tiene una denuncia penal por lo ocurrido. “La pregunta es: ¿por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en la Quinta de Olivos en esa época hablando de sacar adelante la industria tiene una denuncia penal? ¿Solo yo?”, expresó, en referencia a las acciones legales que inició el precandidato a legislador porteño Yamil Santoro.



“Creí que estábamos más avanzados, que había una deconstrucción real”, reflexionó. Y añadió: “Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad”.



Hacia el cierre del intercambio, Florencia habló de la situación emocional que vivió en los últimos días. “Me vi atravesada por el llanto y no podía respirar. Estaban todos preocupados por mí y yo soy una mujer fuerte, y ni siquiera podía tener piedad conmigo. Era como: ‘Dale, Flor, cómo te va a pasar esto a vos que sos una mina fuerte’”, dijo, con la voz entrecortada. “Sí, pero también soy una mujer que vivo en un contexto en el que las mujeres recibimos muchas piñas”, concluyó.