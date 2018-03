Florencia Peña habló de su peor fracaso

La actriz Florencia Peña habló largo y tendido en el programa Los Ángeles de la mañana, donde abordó su próximo desafío con la película sobre Rodrigo, en la que interpretará a su madre pero también se refirió a los altos y bajos de su carrera.



''Los fracasos me fortalecieron, me hicieron fuerte", dijo y mencionó dos malos tragos: uno fue una obra que hizo con el Puma Goyti que prácticamente no tuvo público y el otro, Dale a la tarde, el programa de Canal 13 que cocondujo con Mariano Iúdica.



"Mi mayor fracaso fue 'Dale la tarde', pero por lo que me significó a mí. Pensé que iba a hacer sketchs y humor, y no estaba acostumbrada al minuto a minuto de la tele"



Con respecto a su relación con Mariano Iudica expresó que no se llevó mal: ''El viene del vivo, conoce como es eso, yo soy una actriz, no nos llevamos mal, me llevé mal con la situación''



La actriz finalizó diciendo: ''Tengo que tener cuidado en donde me meto, yo me sentía incomoda, estuve un mes, que fue como un año, me paso de todo’’.