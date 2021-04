Flor Peña sobre las acusaciones de Érica Rivas por "Casados con Hijos": “No fue lo que pasó”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En entrevista con el programa argentino Hay que ver, Florencia Peña respondió a los dichos de Érica Rivas, que en una entrevista con Página 12 aseguró que “la echaron por feminista” de la puesta teatral Casados con Hijos, que iba a estrenarse en 2020 pero que finalmente se suspendió por la pandemia.



“Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, aseguró Rivas la semana pasada.



“Me comí que el director me dijera ‘feminazi’, que estaba demasiado alterada. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. (...) Me echaron por eso, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho, me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, agregó.

Ahora, Peña dijo sentirse “incómoda” tras las afirmaciones de la actriz que compuso a María Elena en la popular sitcom, y dio su visión. “Lo único que voy a decir es que hicimos muchísimo para que Érica esté. Me sorprendió lo que dijo. Nos hemos juntado a tomar café, hablamos por teléfono... Tengo una mirada feminista sobre la vida y eso no necesito explicarlo", aseguró.



"El guion estaba escrito y no había nada que me generara controversia. Entendemos que estamos haciendo una crítica, nos reíamos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero [Simpson]”, agregó la conductora de Flor de Equipo.



“Fue una cuestión de elección, y lo respeto absolutamente, aunque no acuerde con lo que estábamos por hacer. Después Erica quiso que estuviera Malena Pichot”, señaló Peña en referencia a la humorista que Rivas propuso para sumar al equipo de guionistas del regreso de Casados con Hijos.



A su vez, defendió a Guillermo Francella de las acusaciones de su excompañera. “Me consta que Guille hizo mucho para que Érica esté. Quizá tengan diferentes criterios pero subestimarme a mí como protagonista… Nada iba a suceder que no estuviera bien. Soy feminista. Dentro del feminismo hay tantas diferencias. Habrá feministas que quieran cuestiones más radicales. Quizá pretendían que Casados con Hijos tomara un extremo que no va a tomar nunca. Lo respeto”, aseguró.



“La verdad es que es incómodo todo esto. Hay cosas que nunca diría porque soy una mujer respetuosa y no es por ahí”, señaló luego, dando a entender que hubo otras cuestiones internas que no trascendieron. Y volvió a defender a Francella: “Trabajé muchos años con Guille y no tengo nada para decir en su contra, por eso lo defiendo. No le esquivo el bulto a nada, nunca, pero no me puedo meter en las sensaciones de las personas. Desde mi lugar, lo que ella dice no fue lo que pasó”.