¿Quién es Florencia Pasquet, la uruguaya que empezó a conquistar España con su voz?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Florencia Pasquet todavía se emociona cuando recuerda su actuación en el programa de televisión Got Talent España. “Estaba renerviosa. Cuando quedás sola en el escenario te da pavor. Tenés a cuatro tipos mirándote como diciendo ‘¿qué vas a hacer?’”, relata la cantante desde Málaga, donde vive hace un año. A los nervios del momento se le agregaba el temor a perderse durante su interpretación si alguien del público aplaudía o gritaba. Sin embargo, apenas empezó a cantar “The Sound of Music”, del musical La novicia rebelde (1965), se ganó la ovación del público gracias a su interpretación llena de pasión, dulzura y un gran técnica vocal. Además del público, los cuatro jurados del programa —Paz Padilla, Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide— quedaron encantados con su voz.



“Cuando terminé de cantar pensé que había estado bien porque no había pifiado ni me había ganado ningún sentimiento raro”, recuerda. “Cerré los ojos y en milésimas de segundos escuché a la gente aplaudiendo, pero muy zarpado. Abrí los ojos y vi que tenía a todo el teatro de pie, incluyendo a los jurados. Fue todo tan fuerte que me largué a llorar”, añade. “Fue una cosa a flor de piel. Me acuerdo y se me paran los pelos”.



“Cuando hay calidad, el jurado tiene que estar a la altura de esa calidad”, le dijo Meijide a la cantante. Enseguida, los cuatro jurados le otorgaron por unanimidad un “pase de oro”, que le permitió ir a la semifinal del concurso, que se celebrará en noviembre. El programa español, que se emite por Telecinco —no en Uruguay, pero en la página web del canal se puede ver completo—, fue visto por 2.622.000 televidentes.

Los musicales estuvieron presentes en la vida de Florencia Pasquet desde que era muy pequeña. “Cuando tenía cuatro años, mi madre alquilaba VHS todos los fines de semana. Mis preferidos eran El Mago de Oz y La novicia rebelde”, le cuenta, vía telefónica, a El País. A partir de ambas películas, y de la figura de Judy Garland, Pasquet se empezó a interesar en los musicales. “Me gustan mucho”, dice. “Ya los tengo incorporados y me muevo como pez en el agua”, asegura.



La cantante y actriz —que es hija del diputado colorado Ope Pasquet y de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez Rosso—, se dedica a la música desde los 17 años. Sin embargo, en Uruguay le fue muy difícil dedicarse a su pasión. “En un momento fui profesora de canto, cantante y masajista, pero no me daba para vivir. Me rompía el lomo y no llegaba. Te juro que hice ocho mil combinaciones: siempre le busqué la vuelta pero estaba crudo”, comenta Pasquet, que también trabajó en un concurso de canto para niños y adolescentes en Agitando una más, y fue corista de la banda de Gustavo Cordera.



“Quería probar otras cosas, ir a otros mercados. Por eso agarré el bolsito y me vine para acá, solita”, dice. Sin embargo, la cantante admite que no fue fácil tomar la decisión. “Yo soy muy apegada a mis amigos y a mi familia. Me cuesta mucho porque uno la pasa mal cuando está afuera de tu casa. Pero vale la pena el esfuerzo si es para meterle en la música”, añade. Quien le dio el último impulso para decidirse a viajar a España fue su padre. “Uno siempre puede volver, pero no siempre te podés ir. Esta es tu casa y vamos a estar siempre. Aprovechá ahora que sí te podés ir, no te ata nada”, le dijo el diputado, quien la apoyó en su decisión.



Con 33 años, Pasquet se fue a Madrid para estudiar actuación. Luego consiguió un trabajo en Málaga. Es cantante y bailarina en una cadena de hoteles. Allá canta canciones de musicales y de películas, como hizo en Got Talent España. “El 30 de setiembre se me termina el contrato y voy a ir a Madrid porque mi sueño es vivir de los musicales allá”.



Mientras cuenta que se está preparando para la semifinal, recuerda que mientras el jurado del programa evaluaba su interpretación, ella no podía dejar de pensar en sus seres queridos. “Pensé en mi familia, mis amigos y mis padres y me puse a llorar. No lo podía controlar”, dice.



El certamen "Got Talent Uruguay" ya está en la búsqueda del talento de nuestro país By Nicolas Lauber MIRA TAMBIÉN El certamen "Got Talent Uruguay" ya está en la búsqueda del talento de nuestro país

Además de la música, Pasquet se está preparando para aprovechar su otra faceta. “El 10 de octubre voy a participar como extra en la serie británica The Crown”, cuenta con entusiasmo desde el otro lado del teléfono. “Se va a filmar en Estepona (Málaga) y va a estar ambientada en los ochenta”, agrega.



La uruguaya espera poder llegar a la final del programa español. De ser así, se animará a cantar una canción por fuera del ámbito de los musicales. “Te doy una pista: es una que escribió Leonard Cohen”, dice. Habrá que esperar hasta ese día para saber cuál es.