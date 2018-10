Flor Peña: polémica tapa y confesión de que practica el trío sexual con su marido

El escándalo del poliamor no para de sumar capítulos. Ahora Florencia Peña protagoniza una jugada tapa de revista en la que posa desnuda junto a hombres y mujeres con antifaces para graficar la relación que mantiene con su pareja Ramiro Ponce de León.

Bajo el título "Estoy explorando una sexualidad", la actriz confesó que junto a Ponce de León practica tríos sexuales. Aunque para hacerlo de forma más discreta, prefieren recurrir a estos juegos íntimos en el exterior de Argentina.

"¡Rama y yo tenemos una vida muy linda! Somos viajeros, y afuera hacemos la que queremos... ¡pero la que queremos!", arrancó Florencia.

"No solo él por un lado y yo por otro, eh. Hemos hecho cosas juntos. Lejos, todo es más libre, más intenso... ¡Esta es una pareja sin rótulos! Y no queremos tenerlos jamás. Lo nuestro es un juego sexual que empezamos de grandes. ¡Porque la vida no es siempre de la misma manera! Vamos viendo, sabemos cuándo hay energía, cuándo pinta, cuándo no...", detalló luego.

Más tarde, Florencia explicó qué siente al ver a su pareja con un tercero: "Quien no lo practica no lo entendería... Pero sí, al principio puede resultar heavy. Pero la angustia tiene que ver con la solidez de la relación. ¿Vos creés que si el vínculo con Rama no fuese tan fuerte, estos audios que salieron no hubieran hecho estragos?", preguntó en referencia a los chats hots de su futuro marido con la joven Eliana Mendoza que destaparon el escándalo.

La tapa de Gente generó opiniones divididas en las redes sociales. "Me copa que había dicho que no quería exponerlo...", ironizó, por ejemplo, una usuaria de Twitter.

"Seré chapada a la antigua en este caso, pero posta me parece innecesario el título, la foto, todo. Y no por ser mujer, me parecería innecesario en un hombre también. ¿Qué necesidad hay de estar ventilando si te acostás con uno, una o muchos?", se preguntó otro.

"Antes de contarlo, mejor vívanlo", le sugirió una seguidora a Peña. "Qué 'lindo ejemplo' para los hijos, qué vergüenza les debe dar", agregó otra.