Flor de la V contra Pampita: "Te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo"

A dos semanas del lanzamiento de la nueva hija de Pampita, fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán, la modelo sigue trabajando en el estreno del reality show sobre su embarazo que se emitirá en la plataforma de streaming Paramount+.



"El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, adelantó hace unos días en diálogo con Intrusos.

Cuando Rodrigo Lussich le consultó si Benjamín Vicuña aparecería en el show, Pampita respondió: “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos: ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’. Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”.



Ayer, en el programa A la tarde, se habló sobre el programa que se llamará Siendo Pampita y Florencia de la V cuestionó la decisión de Carolina de mostrar su intimidad y la de sus hijos. “Pampita es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo", lanzó sin filtro la actriz y humorista.



Sabrina Rojas, por su parte, dijo: “Creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta exponerse tanto, ella ha pedido piedad para preservar su vida privada. Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana que no se acerquen a su vida privada”.



“Una vez que firmaste y que exponés tu vida, ya está... En mi caso, preservo bastante a mis hijos”, agregó Flor de la V. Cuando la conductora se le consultó si aceptaría hacer un reality sobre su vida, respondió: “Depende cuánto me pongan, todo es negociable. Nunca digan nunca”.