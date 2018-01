Flor de la V: "Mis hijos ya saben sobre su origen y se lo tomaron naturalmente"

En el último tiempo fueron varios los famosos argentinos que decidieron utilizar el método de vientre subrogado para formar su familia. Marley recibió a su hijo Mirko en el mes de octubre , Luciana Salazar a Matilda en diciembre, y Flavio Mendoza espera la llegada de su primogénito, Dionisio, durante el 2018. En medio del debate sobre esta forma de concebir, Flor de la V contó como viven sus hijos el tema.



La actriz fue una de las primeras en recurrir a este método, por el cual nacieron sus mellizos Isabella y Paul hace seis años. "Mis hijos ya saben todo sobre su origen, los chicos de hoy son criados con muchísimos menos prejuicios", contó durante una entrevista radial que le realizo Catalina Dlugi. "Me preguntaron hace más de dos años, saben todo porque para nosotros es natural lo que sucedió, entonces no es que lo ocultamos como cuando eras chico que te decían 'ay, no digas que sos adoptada'... todo ese tipo de pruritos, nada. Hablamos todo con ellos"., agregó.

"A medida que los niños preguntan, uno tiene que responder porque somos los padres y los que tenemos que dar el ejemplo a ellos y, sobre todo, con la verdad. Si les mentís, ¿qué confianza van a tener ellos cuando crezcan?", dijo sobre la forma en que decide criar a sus hijos, y también hizo referencia al método de vientre subrogado. "Ahora con todos los casos que hay, y con los que vendrán, ya es algo mucho más natural. Nosotros hemos sido criados con un chip y con ciertos mandatos y hoy las cosas son muy diferentes. Ellos saben todo y se lo tomaron lo más naturalmente. Es un procedimiento que tiene que ver con un acto de amor, ojalá que las personas que tienen complicaciones a la hora de tener hijos también lo puedan hacer".

Flor también contó que disfruta mucho de ser madre,"es lo mejor que me pasó en la vida", aseguró, y comparó las diferencias entre la niñez de sus hijos y la suya. "Los chicos tienen otra manera de pensar y son mucho más avanzados. Mi hija un día me dijo 'no como más pollo, mamá, no me gustan que maten al pollito para que lo comamos nosotros'. Tienen ese tipo de razonamiento. yo no razonaba a esa edad. Ellos nos van a enseñar a nosotros porque viven con muchísima más libertad. Nosotros fuimos criados con mucho prejuicios, mucha carga de nuestros abuelos y padres, de más 'no' que 'sí'".