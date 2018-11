Flor Marcasoli, la nueva imitadora de Cristina Kirchner

Antes de que se diera a conocer el voto secreto de Laurita Fernández en

ShowMatch en la ronda de ritmo libre, bailó la última pareja conformada por el actor Lucas Velasco y Flor Marcasoli . En este caso, los participante se inclinaron por presentar una colorida performance con algo de psicodelia y efectos lumínicos.

Después, la bailarina fue llamada a hacer algunas imitaciones: a Shakira primero y luego a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. "Un poquito más aguda, pero bien", indicó entre risas Florencia Peña, seguidora de la exmandataria.

Después de ese inusual paso de comedia, el primero de los jurados en dar a conocer su devolución fue Ángel de Brito. "No veo química entre ustedes. Me gustan individualmente, pero no veo conexión. Me gustó la parte coreográfica y los trajes luminosos, pero lo demás quedó algo perdido", indicó antes de exponer su puntaje: 5. Laurita indicó luego: "Me gustó la historia. Flor, tenés que salir de tu lugar cómodo de mujer sexy. Como equipo, todavía no les creo. En general tuvieron mucha fuerza e hicieron un gran trabajo". En ese momento, Marcasoli explicó que tenían otra idea, pero a último momento tuvieron que cambiarla porque no consiguieron las pantallas que necesitaban. "Son muy graciosos a pesar de ustedes. Me gustó. Se bailaron todo los dos, pero no se terminó de desarrollar la idea", indicó después Peña y los calificó con un 7. Por último, Marcelo Polino explicó que no entendió mucho la idea, pero elogió al cuerpo de baile que los había acompañado. Su puntaje: 5. En total, entonces, consiguieron 17 puntos.

Mirá el ritmo libre de Flor y Lucas: