Sol Pérez sale con un "titular" de River argentino

Terminó la emisión del miércoles de Pampita Online y, a los cinco minutos, Juan Manuel Guilera le escribió a Sol Pérez.

La exchica del clima, que se prepara la nueva edición del Bailando, también continúa en el canal KZO donde se emite Pampita Online (sin la modelo) y es quien se encarga de entrevistar a los famosos que visitan el ciclo junto a Luis Piñeiro.

Durante la charla con Guilera, se podía ver que Sol flasheó con el actor que estudia astrología. Mucha atracción y miradas cruzadas marcaron la conversación que ambos mantenían sobre los astros.

Guilera tiene 32 años y acaba de terminar su participación en “Cien días para enamorarse”, donde hizo de un amante del personaje que interpreta Ludovico di Santo. Sol cumplió los 25 años y está a full entre KZO, “Los especialistas del show” y los ensayos del “Bailando”.

Mirá la charla:

De todos modos, la rubia indicó que si bien el galán le parece un chico atractivo, su corazón sigue cativado por los futbolistas. Después de tener romances con Lisandro Magallán (Boca) y Lautaro Martinez, la rubia estaría saliendo con un futbolista de River argentino.

"Me estoy conociendo con un chico, estoy muy bien, pero no me quiero casar", dijo Sol, que no quiso dar el nombre, pero Marcelo Polino la deschavó al aire: "Es de River y es titular. No sale con suplentes", dijo el conductor de "Los especialistas del show" (Eltrece de Buenos Aires).

Ante la afirmación, Sol sélo le limitó a decir que era menor que ella. A partir de ahí, el portal telebajocero.com realizó conjeturas ya que solo hay dos menores en River que son titulares: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, aunque el central está casado y tiene una hija.

Ahora habrá que ver hasta cuándo mantiene el silencio Sol, y cuando develará el nombre de su nuevo amor.