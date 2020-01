Flavio Mendoza contó que su pareja va a tener un hijo con su exnovia: "Somos una familia ensamblada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Flavio Mendoza se declaró radiante con su presente profesional y personal. Al éxito de su espectáculo Un estreno o un velorio en Carlos Paz, contó que la familia está próxima a ampliarse.

La razón: su pareja Martín Mainard va a tener un segundo hijo con su exnovia, a quien dejó meses atrás para iniciar el romance con Mendoza.

“Cuando él rompió con su mujer... está embarazada de un nene, viene un segundo, así que imaginate, va a ser una familia muy numerosa, porque él va a ser papá en unos meses de un segundo bebé, seríamos como una familia ensamblada”, contó Mendoza feliz con la noticia. "La ex de él es una divina", añadió.

Mainard y su exmujer ya son padres de una niña. Además, Mendoza es padre de Dionisio, a quien tuvo por vientre subrogado.

Mainard se desempeña como modelo y es oriundo de Córdoba. De acuerdo al diálogo de Mendoza con el programa Implacables, el joven se prepara para presentarse en Showmatch.

“Hay posibilidades, una puntita, de que vaya al Bailando. Le gustó a Marcelo, al Chato y a Hoppe, el también es modelo ademas de su trabajo personal”, dijo el coreógrafo.

Si bien lo suyo no es el baile, Martín asegura que “me defiendo, le pongo huevos”. Entre risas, el artista señaló que intentó enseñarle baile a su joven novio, pero fracasó en el intento: “Ya tuvimos una pelea, le quise probar unos pasitos y me dijo ‘andate que no me tenés paciencia’”.