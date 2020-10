Flavia Pintos confirmó el sexo del bebé que espera para marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Flavia Pintos confirmó el sexo del bebé que espera. En diálogo con Jimmy Castilhos, la modelo y conductora de Twister (VTV), anunció que tendrá una niña. Ya tiene el nombre, aunque prefirió no revelarlo. "Es un nombre compuesto", dijo.

"Es una nena, me enteré hace poquito, porque no me aguanté. Me tuve que hacer un examen de sangre que ahora es un examen no invasivo al bebe, sino que le sacan sangre a la mamá, y te enterás del sexo, y está bueno para llamarla por el nombre. Tengo el nombre y todo pero todavía no te voy a decir", aseguró.

La fecha de parto está prevista para marzo de 2021. Por lo tango, Pintos se prepara para un verano "tranquila", transitando las últimas semanas de embarazo.



También reveló que la primera persona que supo de su embarazo fuera de la familia fue Eunice Castro. "Se enteró bastante tiempo antes que lo publicara. Estuvimos haciendo una nota con ella y no me aguanté", contó.



Por su parte, Jimmy Castilhos viene de cerrar la etapa en Modo pillo, el programa radial que tenía en X FM y se prepara para nuevos proyectos de cara al verano. "Estoy muy entusiasmado", dijo sin entrar en detalles.