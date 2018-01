Flavia Palmiero, radiante a los 51 en las playas de Miami

Flavia Palmiero disfruta de unos días de descanso en Miami desde donde compartió unas fotos al natural y en bikini. Los mensajes con halagos no se hicieron esperar en cuanto la actriz de 51 años conserva intanctos los encantos de su figura.

"Hermosa mujer", "Que linda que sos", "Diosa total, inspiración de que se puede", "Perfecta", "Cuerpazo, por fa compartí el secreto", "Esto es una mujer" e "Impecable", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en Instagram.

Semanas atrás, la actriz argentina había contado los secretos de su belleza al portal Teleshow. ""No tengo muchos secretos. Mucha cosa no hago, pero hago lo suficiente para mantenerme bien. Siempre llevé una vida muy sana, y quizás de grande se nota más que está bueno haberse cuidado".



Además, contó que trata de entrenar: "Trato de ir todas las veces que pueda. No te digo que voy una, dos, tres, cuatro, cinco veces, sino que cuando estoy, voy. Una horita de gimnasio, un poco de aróbico y otro poco de aparatos".



Sobre las comidas, había dicho que se cuidaba, pero que no hacía dieta: "Me doy mis gustos; postre, asado, pastas, mariscos, copa de vino, de champán. No en exceso, porque tampoco resiste mi hígado. Cirugías no, salvo las lolas. Pero el resto no, ¡cero! Eso sí que no me gusta".