Fito Galli: "Vivimos en la República Oriental de Impunilandia"

Marcelo "Fito" Galli fue entrevistado en el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal) y se manifestó en términos muy duros hacia el sistema político.

"Está muy bravo. Veo que hay una perversión en cierto manejo de la política. Veo una cosa maquiavélica, del miedo como forma de dominio de las masas", dijo el comunicador de VTV y también funcionario de INAU.

"Acá vivimos encerrados, enrrejados y eso no es lo común en el resto del mundo. Sí en América Latina. Hay un ceder frente a las cosas. "Nunca las medidas son para favorcer al correcto. Pongo el ejemplo de la violencia en el deporte. Nunca las medidas habían sido para que los violentos no fueran al fútbol. Siempre se tomaron medidas para que sigan yendo: no se puede entrar con mate ni con pilas o ponemos un pulmón para que los violentos no se peleen, o no van policías uniformados para que, pobres los violentos, no se exalten".

Si bien Galli se definió con una persona de izquierda, se declaró desencatado de la política.

"Estuve muchos años en el Parlamento. En el INAU pasé por todos los gobierno y en el Parlamento los conocí a todos. El sistema está muy pervertido", añadió.

Escuchá el audio: