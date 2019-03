Firmar o no firmar, esa es la cuestión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tener a un famoso como pareja no ha de ser sencillo. Hay mucha exposición, rumores y chismes que terminan desgastando a la pareja. Claro que hay casos de parejas que han sabido saldar este tema y tienen matrimonios felices, pero no es el caso de todos.

Si se trata de dos famosos que comienzan una relación, la cosa es más complicada todavía. Tranquilos, no me refiero a Jennifer López y el jugador de béisbol que anunciaron, con un enorme anillo, que están comprometidos. Si no vieron las fotos del anillo de JLo (finalmente le dieron el anillo que venía cantando) en Instagram, les pido que salgan del tupper.

Y si bien es conocido que ninguna de las partes necesita del dinero del otro, ya les puedo ir diciendo que estos dos hace días que están firmando contratos prenupciales. Es que como dice mi amiga Irene, más vale firmar que lamentar.

Los que sí anunciaron que van a firmar un prenup fueron Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña, otros que por suerte llegan tranquilos a fin de mes.

“No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar”, dijo Suárez a una revista, y la verdad, la felicito. Eso también es empoderamiento femenino.

Si bien la China trabaja desde que era una niña, y algún peso habrá guardado en este tiempo, Vicuña tampoco es un pelagatos, ya que viene de familia con dinero en Chile. Según algunos medios, mucho dinero hay en la familia. Igual, ella quiere firmar, lo que me parece genial para que después, ojalá no llegue a pasar, no haya líos por el vil metal.