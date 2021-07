Fiorella Posse, un relato con voz de mujer para el campeonato uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiorella Posse (29 años) es una joven periodista deportiva que se está abriendo camino en los medios. Futbolera de toda la vida, Posse fue la única relatora mujer que el domingo pasado narró el clásico histórico de Nacional - Peñarol.

Lo hizo acompañada por sus compañeras Érica Correa en comentarios y Valentina Rossi a nivel de cancha. La transmisión salió por la emisora La Movida Online, radio por Internet.

Posse comenzó este año con los relatos de Liverpool con una transmisión partidaria titulada “Sangre negriazul”, pero ahora le sedujo dar un paso más en una cancha grande dominada por los hombres. Cuando se supo que el clásico volvería al Parque Central luego de 92 años, le propuso una transmisión a sus compañeras.

“Ya venía relatando y conversando con mis compañeras se dio que tomara esa rol. Es una función difícil y no hay tantas colegas mujeres donde una reflejarse, no solo en Uruguay, en otros países”, cuenta.

Salvo por la experiencia puntual de un partido de Uruguay por Eliminatorias en 2017 que fue relatado por Anto Lima y comentado por Karen Todoroff y Daiana Abracinskas, no hubo antecedentes de experiencias de transmisiones 100% femeninas en el país.

Posse quedó conforme con las repercusiones de su trabajo. “Creamos “Mujeres del fútbol” que es nuestra red social en Instagram y la idea es generar un camino y no quedarnos en el clásico. Ya se han sumado algunas colegas”, cuenta.

De hecho, el fin de semana, Posse y equipo relataron el partido de Fénix - Progreso. “Quedamos muy contentas. En cuanto a mi trabajo, al otro día escuché la grabación varias veces y me hice apuntes para mejorar. Sé que me queda camino por recorrer”, dice.



Con alguna crítica no constructiva, Posse tuvo sus reparos. En redes, un tal Diego le escribió: “Es horrible, pobre mina”. La periodista buscó el intercambio, preguntando por algún asunto puntual a mejorar pero el hombre en cuestión siguió con insultos.

“Me banco la critica respetuosa. Me banco que no guste lo que hago, pero la falta de respeto, no. No tengo por qué. Siento que no me lo merezco. No sean este tipo de gente”, escribió luego en Twitter.

Me banco la critica respetuosa.

Me banco que no guste lo que hago, pero la falta de respeto NO.

No tengo por qué.

Siento que NO me lo merezco.

No sean este tipo de gente. pic.twitter.com/SdkCz5jfTM — La Pitu (@FioPoseOk) July 5, 2021

Fiorella Posse quiere hacer carrera en el relato, una profesión exclusivamente masculina hasta el momento.

Futbolera de toda la vida, Posse estudió periodismo deportivo y también trabaja como administrativa en una empresa de call center. Por su abuelo heredó el corazón negriazul. Socia de Liverpool desde niña, Posse acude a Belverdere a seguir la campaña del equipo de sus amores. Como antecedente laboral, trabajó en la comunicación del club y también fue vestuarista en Radio Internacional.



Ahora está enfocada en los relatos. “Pienso que si lo pulimos. nuestro trabajo va a salir cada vez mejor”, dice.

El estilo de relator uruguayo, inspirado en Carlos Solé o Alberto Kesman, suele tener tonos y giros muy varoniles. “Escuchar a una mujer puede chocar, pero estoy buscando un estilo que sea respetuoso y que cumpla con lo que tiene que cumplir que es narrar lo que pasa en cancha”, dice.



De niña, Posse llegó a probarse en Bella Vista pero por aquel preconcepto de la mujer-futbolista-machona lo dejó. Ahora se juega con su voz la revancha.