El final de tres meses de misterio: apareció la superestrella china, Fan Bingbing

"He estado sufriendo un dolor sin precedentes recientemente... Estoy tan avergonzada de lo que he hecho. Aquí, sinceramente, me disculpo con todos". Estas fueron las primeras palabras que Fan Bingbing, estrella de cine china, dedicó ayer a través de Weibo (el Twitter chino) a sus seguidores, después de estar tres meses desaparecida.

La actriz continuó: "Acepto completamente todas las decisiones de penalización tomadas de acuerdo con la ley, después de la investigación realizada por las autoridades fiscales. Seguiré la orden, haré todo lo posible por superar las dificultades, recaudar fondos, pagar los impuestos y las multas (...) Sin las buenas políticas del partido (comunista chino) y el Estado y sin el amor de la gente, no existiría Fan Bingbing".

Con esto, Bingbing confirma las sospechas de todos sobre su desaparición. La actriz estaba siendo investigada por evasión de impuestos y otros delitos, en el medio de una investigación mayor del gobierno chino sobre fraude fiscal en la industria cinematográfica.

Binbing deberá hacerse cargo de una multa de 129 millones de dólares para no enfrentar cargos criminales. Aunque la caída de su imagen pública es inminente, en la red social china muchos hablan de la decepción y de que si eso le ocurriera a ciudadanos comunes, enfrentarían cargos criminales directamente, que hay benevolencia por tratarse de una estrella.

La actriz, que en 2017 era una de las figuras más influyentes en su país y es conocida en este lado del globo por X-Men: días del futuro pasado y Iron Man, según Forbes, evadió impuestos siendo parte de lo que en China conocen como contratos "yin-yang" o paralelos que implican firmar dos acuerdos a la hora de hacer una película: uno por un monto de pago menor, que se entrega a las autoridades, y el otro por el pago real que recibirá la actriz y su entorno.

Según el diario China Morning Post, la actriz efectivamente estuvo retenida estos meses. Estaba en Jiangsu, en la costa del país, bajo "vigilancia residencial en un lugar designado", un procedimiento común ante sospechosos de corrupción.



También está siendo investigado y fue detenido el agente de Bingbing, Mou, por haber destruido documentos que implicaban a su representada cuando comenzó la investigación.