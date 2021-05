Al final, Luis Miguel siempre es negocio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Cómo rinde Luis Miguel! Luis Miguel o la serie, no tengo claro qué cosa le impulsa a la otra; es como lo del huevo y la gallina con lo que siempre aburría la abuela Susana.

Bueno, todos los lunes los sitios hablan de lo que pasó en el nuevo capítulo del domingo, pero el negocio va a durar poco porque el final ya está cerca. Lo que sí, en mi ronda chimentera de ayer me encontré con dos notas que me llamaron la atención y quería compartir.

Primero, con una selfie vieja de Soledad Fandiño con Diego Boneta (el Luismi de la ficción) con la que se habían inventado un romance que no fue. ¿Se acuerdan que decían que Boneta tenía una novia uruguaya? Nada, eso, se me vino a la mente ahora.



Y después me sorprendieron declaraciones de Lucía Miranda, la viuda del mánager de Luis Miguel, Hugo López, que contó que antes de morir, Hugo le dijo que la madre de Micky estaba muerta. Al final todos tienen su propia versión del misterio, ¿eh? Y nadie deja a Marcela en paz. Rating es rating...