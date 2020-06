Se filtró por error una discusión privada de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes pasado, Benjamín Vicuña y María Eugenia " La China" Suárez festejaron en familia el cumpleaños de Beltrán, fruto de la relación anterior del actor chileno con Carolina " Pampita" Ardohain . Fue en ese contexto que su hijo mayor, Bautista, hizo una transmisión en vivo en su Instagram y ocurrió algo inesperado: la actriz y su padre tuvieron una pelea y el video recorre las redes sociales.

Lo que empezó como una noche feliz para esta familia ensamblada terminó en la filtración de una conversación privada de la pareja. Desde hace ya varios meses que Bautista tiene su propia cuenta de Instagram y comparte distintos contenidos: desde fotos inéditas con su mamá, directos al estilo gamer donde muestra algunos de sus juegos preferidos, hasta videos.

A sus 12 años el pequeño influencer tiene 131.000 seguidores y su transmisión en vivo no pasó desapercibida. Bautista comenzó el video con un primer plano de su cara, mientras de fondo se escucha a Vicuña diciendo: "A ver...esto es así", mientras intenta encender la leña en el patio y no consigue que se prenda.

Luego Suárez le contesta con una frase que no se alcanza a distinguir, y el actor chileno le advierte: " Nos está viendo todo el mundo "; al tiempo que su hijo le dice: "No papá, todavía no nos está viendo nadie". Enseguida, la actriz le responde tajante a su pareja: " Peor es cómo me contestaste vos ", y deja entrever que tuvieron una discusión.





A pesar de que el niño pensó que nadie había visto el "vivo" y cortó rápidamente el directo, en pocas horas ya circulaba el fragmento con el diálogo entre su padre y la actriz. Cabe agregar que los protagonistas no expresaron ningún comentario al respecto en sus redes sociales.

Vicuña hizo oídos sordos a las versiones de una posible nueva crisis y compartió en historias una imagen de la familia donde posan todos felices junto al cumpleañero: en la postal aparece la actriz, Benicio, Bautista, Magnolia y Rufina Cabré.

Suárez y Vicuña están esperando su segundo hijo juntos.