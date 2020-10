Filtran video de Yanina Latorre "imitando" los temblores de Nacha Guevara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que Lola Latorre hiciera un comentario jocoso sobre los temblores que en ocasiones presenta Nacha Guevara ahora es su madre, Yanina Latorre, la que está en el centro de la polémica.

Es que en las últimas horas se viralizaron imágenes de un burla de Yanina a Nacha Guevara. Las imágenes fueron tomadas de un vivo de Instagram con otro de los participantes del Cantando, Lizardo Ponce.

"La vieja te ama, boludo, ¿cómo hiciste?", dice Yanina en referencia a la jurado. Luego se pone a templar mientras Ponce le dice: "No, con Nacha, no".

FUERA DE LA TV YANINA LATORRE, SU HIJA LOLA LATORRE, LUCAS Y LIZARDO #Cantando2020 https://t.co/n1Z58zqhMc — Notan Ignaro (@IgnaroNotan) October 1, 2020

Las imágenes tienen el agravante de que Yanina Latorre le había enviado un mensaje por Twitter a Guevara pidiéndole disculpas por el comentario de su hija. Lola había asegurado: "Estoy re tranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero , está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha".

El comentario generó molestias en Guevara. En su partipación en el Cantando y también en redes sociales, la artista argentina aclaró que no padece de ninguna enfermedad.

"Se disparó en las redes, en los medios berretas, y yo quiero reflexionar sobre lo que pasa con la información falsa, con los odiadores seriales. Suponiendo que yo estuviera enferma, lo primero que hacen es burlarse, hacer memes, insultar, tener malos deseos. Eso hiere, no solo a mí, sino a mi familia, a mis amigos que quieren saber qué pasa"; dijo la jurado.

"Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (tiembla) es voluntario porque sino me pasaría siempre, y no podría dejar de hacerlo. Me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer", escribió en su cuenta de Instagram.

Luego de las aclaraciones, Yanina Latorre le escribió un mensaje a Guevara disculpándose por el comentario de su hija.

"Gracias @nachaguevara por decir que lo de Lola fue involuntario. Y como ya te lo dijo ella en privado, mi familia te pide disculpas. Diego y yo nos hacemos cargo de los errores de Lola”, escribió.

Sobre el video en que ella misma se burla aún no se ha pronunciado.