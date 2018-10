Se filtran los mensajes de Nicole Neumann a su ex Fabián Cubero

La complicada historia entre Nicole Neumann y Fabián Cubero posterior al divorcio de la pareja suma un nuevo capítulo. Después de que él contara públicamente que tenía bloqueada a su exmujer en WhatsApp, y que ella saliera a desmentir que le enviaba mensajes a las 3 de la mañana, hoy se filtraron algunos chats en donde la rubia ataca ferozmente al futbolista, a su actual pareja, Micaela Viciconte y a la modelo Ivana Figueiras.

"Vos no estás bien de la cabeza, sos otra mala influencia para nuestras hijas,

lamentablemente", se podía leer en una de las capturas de pantalla que mostraron en el programa de EltreceLos Ángeles de la Mañana. "Ninguna persona que hable p... de mí va a pisar ningún lugar de mis hijas (más que tu departamento), ¿me escuchaste?. Que te quede claro porque voy a ir con un juez...".

En otro de los textos, la modelo mostraba su descontento porque sus hijas, Indiana, Allegra y Siena, aparentemente habrían quedado al cuidado de Mica Viciconte. "Mis hijas no tienen nada que hacer con un gato a solas, que no es madre y habla mal de la mamá... Esto no va a pasar más, me voy a encargar judicialmente. Encima hablás intimidades que suponés en tu cabeza... Sos un papanatas realmente. Irresponsable e inmaduro".

Visiblemente enojada, la modelo agregó: "Sos un papelón a la vida... «la historia no es otra», está registrada en TV mi amor. Ojalá estuvieras con una mina bien con la que se pudiera tener una buena relación, me hubiese encantado, sobre todo por mis hijas. La cagaron los dos por descerebrados..."