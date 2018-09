Filtran otro escandaloso chat entre el novio de Flor Peña y su amante

La tercera en discordia de la relación que mantiene Flor Peña con el padre de su tercer hijo le habría reclamado por WhatsApp unos 60 mil pesos argentinos (1300 dólares) para hacerse "las lolas". Eso se desprende del diálogo que se filtró este miércoles en distintos medios argentinos.

De esta manera, se suma un nuevo capitulo de la escandalosa novela poliamor que protagoniza Flor Peña con su nivio,Ramiro Ponce de León, y la salteña Eliana Mendoza.

RELACIONADAS ¿Y el poliamor? El marido de Florencia Peña lleva a juicio a su amante By Miguel Bardesio ¿Y el poliamor? El marido de Florencia Peña lleva a juicio a su amante ¿Y el poliamor? El marido de Florencia Peña lleva a juicio a su amante Habló la tercera en discordia: "A mí me decía que la amante era Flor Peña" By Miguel Bardesio Habló la tercera en discordia: "A mí me decía que la amante era Flor Peña" Habló la tercera en discordia: "A mí me decía que la amante era Flor Peña"

Ángel De Brito insinuó que estos chats son parte de una maniobra de extorsión de Mendoza a Flor Peña. “Yo creo que (Florencia) está sufriendo (…) hay algo más acá, una extorsión“, sentenció el periodista sobre su compañera de jurado, cuando fue consultado en Los Especialistas del Show. Asimismo, Ángel agregó en su programa, Los Ángeles de la Mañana, que el reclamo de Mendoza se trataría de una cifra cercana a los 60 mil pesos.

Según consigna el portal argentino Exitoina,com, el abogado de Ramiro, Bernardo Beccar Varela, ya había confirmado que iniciarían acciones legales ante la extorsión de Mendoza. “Estamos analizando las comunicaciones y los mensajes que tenemos para hacer la evaluación técnica”, aseguró.

Debido a esto, Eliana quiso despejar cualquier chance de quedar implicada en una extorsión, por lo que reveló capturas de pantalla que explican la verdadera razón del pedido de dinero: hacerse las lolas.

“Hola, Rami. Te comento: hoy averigüé y quiero hacerme las lolas. El cirujano ya me programó (…) y me las conseguiría a menor costo”, son algunas de las declaraciones de Mendoza que se pueden leer en las capturas de pantalla mostradas por Tomás Dente en Nosotros a la mañana (Eltrece de Buenos Aires).

“Las quiero, así no me siento tan mal”, le pide Eliana a un Ponce de León ausente y que no le contesta por Whatsapp.

La salteña agregó aún más polémica al asunto, a través de otra captura, en este caso con su representante Jorge Zonzini. “Rami me quería regalar a toda costa la cirugía de lolas (…) era una forma de unificar, como hacen muchos machos, la similitud de sus dos amores. Yo de pechocha te juro que no me veía, pero ante su insistencia y el amor que suele cegarnos, estaba dispuesta”, apunta Mendoza.