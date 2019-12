Se filtran los chats entre Pablo Rago y la mujer que lo denuncia por abuso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor argentino Pablo Rago afronta una denuncia por violación de parte de Erica Basile, una mujer de 34 años que se acercó a él para pedirle ayuda frente a una precaria situación laboral.

La mujer contó que había conocido a Rago cuando ella hacía algunas papales secundarios como actriz. "En las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento", contó en El show del espectáculo.

De acuerdo al relato, el actor habría abusado de la mujer luego de que ambos ingirieran bebidas alcohólicas. El episodio data de 2015, aunque la mujer se decidió ahora a presentar la demanda. "Esto me arruinó la vida. Lo tengo que superar porque me viene atormentando hace años", agregó.

Por estas horas, además, comenzaron a circular capturas de los diálogos entre ambos. Se trata de un intercambio por Facebook, por donde el actor le pedía fotos y le envió una imagen suya con la mano debajo del pantalón.

"Lo peor es que él me mandaba videos masturbándose. Fue bastante incomodo", contó Basile en diálogo con el programa Nosotros a la mañana. Añadió que Rago que le pedía fotos de ella desnuda mientras estaba embarazada.