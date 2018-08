Se filtra polémico audio de Moria criticando a Intrusos antes de su llegada

“Se empezaron a enganchar de vuelta con Intrusos, que habían dejado de verlo porque estaba muy oscuro y muy para abajo. Bueno, de hecho el rating no los acompañaba, perdía con (Nico) Magaldi. Perdía con todos el caballero. Pero bueno, son épocas”, dice un fragmento del audio de Moria, que difundió este viernes la producción de Los ángeles de la mañana (Eltrece de Buenos Aires).

Moria lleva varias semanas ocupando el lugar de Jorge Rial en la conducción y, para la "One", la comparación entre el creador del programa y ella era inevitable.

“Desde el primer día (en Intrusos) fue súper orgánico. Con la historia de vida que yo tengo, 50 años y estoy viva, y aggiornada. ¿Quién hay como yo? No hay minas, están todas destruidas, minas mucho más chicas que yo, decadentes, pobrecitas las que han trabajado con el físico, que le dieron bola al físico, después se les cayó todo y se les terminó el tren, se les fue. Bueno, yo apoyé en otra cosa y para mí es súper… Claro y te ven toda renovada, con buena figura, todo, es bastante“, agrega la Casán.

Finalmente, Moria se refirió a su salida de ShowMatch: “Después de mucho tiempo siempre la misma cosa en la tele, la felicidad de irme del Bailando, me sentía un decorado. ¿Vas a pelear con cuanto cada cuatro de copa hay? ¡Basta, me harté! Todo bien. Amé ese programa mientras lo hice, pero mirá qué bien, ¿no? Cuando yo decido cosas digo ‘este año me voy a dedicar a la tele y así fue’, por lo menos hasta este momento”.

