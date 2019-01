La filosa pregunta de Mitha Legrand que incomó a su nieta, Juana Viale

Como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand realizó una de sus clásicas preguntas filosas en su programa Almorzando. La curiosidad, en este caso, es que la receptora del interrogante fue su propia nieta, Juana Viale.

"La Chiqui", al estar al tanto de los rumores de romance entre Viale yLuciano Cáceres -también invitado a la mesa -, les preguntó sin filtro a ambos si estaban efectivamente en pareja.

"No aun (...) ella es una persona conmovedora, un ser muy especial", manifestó Cáceres, quien aseguró que tienen una gran amistad y que son muy buenos compañeros. "Durante los ensayos de la obra estábamos todo el día juntos, ahora no tanto, pero cuando ensayábamos sí (...) pero me encantaría ", fue lo único que atinó a responder Juana, entre risas. "Mi nieta no me cuenta nada, si yo no le preguntaba me iban a decir que por qué no lo hacía, y además pregunto porque quiero saber", acotó Legrand, quien ya fue a ver a Viale al teatro.

Juana y Luciano se encuentran trabajando juntos en dos obras en el Auditorium de Mar del Plata. En primera instancia,40 días y 40 noches, la puesta de Gonzalo Demaría, junto a Leonor Manso, Pablo Alarcón, Joaquin Berthold e Ivan Muñoz, con dirección de Cáceres y producción integral del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Viale, Cáceres, Berthold y Santiago Magariños protagonizan El Ardor, de Alfredo Staffolani.

Recientemente, en el programa Confrontados, los actores también se tomaban con humor los rumores que los sobrevuelan. "Estamos muy contentos -dijo Cáceres-, enterados de que estamos en pareja ya hace un tiempo, disfrutando de todo este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices". A su comentario, Juana agregó: "Con Lu estoy completamente enamorada, estoy esperando que me diga si quiero ser su novia", disparó con ironía.