Filman a Anto Roccuzzo haciendo una arriesgada pirueta en bikini

Daniella Semaan, esposa del futbolista Cesc Fabregas, guarda una gran amistad con Antonella Roccuzzo. A la prueba están los videos que ambas diosas comparten en sus cuentas de Instagram.

En esta ocasión, la esposa de Lio Messi se convirtió en noticia al descubrirse sus dotes de gimnasta, gracias a un video que Daniella publicó en la red social. En el mismo, puede verse a la rosarina ensayando una medialuna casi perfecta para terminar en la piscina de un resort en Ibiza.

"When your best friend should be elected for gymnastics in the Olympics" (Cuando tu mejor amiga debería ser elegida para los Juegos Olímpicos), escribió Daniella en su cuenta de Instagram, donde se ve a Roccuzzo realizando la prueba en bikini. ¡Diosa total!

Mirá el video: