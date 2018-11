Cantante de Maná estuvo al borde de la muerte por operación estética

Cuando Fher Olvera se paseó por la alfombra roja - y se subió al escenario - de la última edición de los premios Grammy Latinos, su nombre no pudo evitar ser mencionado en las redes. ¿El motivo? Su nuevo rostro, visiblemente diferente al que tenía hace unos años. El líder de Maná , la banda mexicana que se llevó el prestigioso galardón a la Persona del Año, fue objeto de especulaciones sobre posibles cirugías, y dichas versiones fueron inmediatamente confirmadas por su exmujer, Mónica Noguera.

En el programa De primera mano, mientras mostraban los memes que generó el rostro del artista - mediante los cuales lo comparaban con el actor Mickey Rourke y el astrólogo Walter Mercado -, la conductora sorprendió a sus compañeros al revelar un hecho que no había trascendido: que Olvera casi muere al someterse a una cirugía estética.

"En el tiempo que estuvimos juntos [de 2013 a 2015] se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Voy a decir que me duele mucho porque aquella vez solo era operarse la papada y los ojos. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y se estaba desangrando", reveló.

Ese momento en que te das cuenta que Fher de Maná y Mickey Rourke son la misma persona pic.twitter.com/hrTLWgS63K — Enrique Ortega (@QuiqueOrtega) 16 de noviembre de 2018

Asimismo, Noguera le hizo un pedido a Olvera: que se concentre en su música en lugar de su aspecto estético. "A mí me da mucha tristeza porque no se tiene que enfocar en la cuestión física, porque es un gran artista y una gran persona, y más si estuviste a punto de morir, no lo necesita", expresó la mujer, visiblemente preocupada.