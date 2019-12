Feroz polémica entre Ignacio Saldombide y Gianina Iglesias por el caso Albarracín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un comentario del periodista deportivo Ignacio Saldombide generó polémica en redes sociales. El periodista deportivo ex Sport 890 deploró la actitud de Nicolás Albarracín hacia su expareja Natalia Camilo pero también habló de la presunción de inocencia y acotó en Twitter: "El jugador no la pasa bien por el escrache público".

El comentario generó resistencia de varios seguidores, entre ellos de la ex Masterchef Gianina Iglesias. "El jugador no la está pasando bien, alejado de su novia, ya no puede re cagarla a trompadas y amenazarla debe ser terrible", le escribió sin medias tintas.

El jugador no la está pasando bien, alejado de su novia, ya no puede re cagarla a trompadas y amenazarla debe ser terrible. — Gianina Iglesias (@giglesias19) December 10, 2019

Ahí empezó un picante ida y vuelta. Saldombide invitó a Iglesias a leer todos sus tuits, incluidos los que reprocha la actitud del futbolista de Wanderers.

Gianina estaría bueno que leas todos mis twett y no tires al boleo. Me extraña una persona pública, que estuvo en Master Chef que agite a las masas, dando manija. https://t.co/nbIAyC6rBj — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) December 10, 2019

Saldombide también dio cuenta de los audios en los que Camilo insulta a Albarracín y que comenzaron a circular en las últimas horas. "Hay audios de la chica y un video también. Por qué no dejar que la justicia determine. E insisto, lejos de justificar la actitud del señor. La deploro", escribió.

Pero Iglesias lo calificó de "machista" y "burro". Y el cruce se hizo más y más tenso. "La ley la aplica la justicia y no nosotros. Pero podemos condenar moralmente cuando vemos un video de un tipo cargando a trompada a aúna mina. De defender a un violento no se vuelve estimado", le espetó Iglesias.

Sos machista. Solo un varón blanco de clase media alta puede decir tan livianamente "vamos a esperar a la justicia".



Spoiler: la justicia es patriarcal también.

Saludos. — Gianina Iglesias (@giglesias19) December 11, 2019

Te lo digo porque estás diciendo que un agresor está pasando un mal momento, poniéndolo en el lugar de víctima.



Sin el sesgo del patriarcado podrías estar contando que la víctima debe estar pasándola mal teniendo que leer un montón de personas poniendo en dudas su denuncia. — Gianina Iglesias (@giglesias19) December 11, 2019

La que me definió como machista y de clase media alta y sin conocerme fuiste vos. Además, me dijiste burro. Libertad de expresión, dale tranqui, sos mujer, podes hacer lo que se te cante. — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) December 11, 2019

Estás con una venda, que no te deja ver. Para vos todos los hombres debemos morir. Lo pensas. Decilo. — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) December 11, 2019

La ley la aplica la justicia y no nosotros. Pero podemos condenar moralmente cuando vemos un video de un tipo cargando a trompada a aúna mina. De defender a un violento no se vuelve estimado. — Gianina Iglesias (@giglesias19) December 11, 2019