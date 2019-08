Feroz cruce entre Serrana Sequeira y la hermana del Gucci, Fernanda Serafini

Supongamos que lo que digo no es cierto... Y lo que dicen todas las demás!... No te hace ruido!!? Si lo que dicen ellas tampoco fuera cierto, aun así... No te hace ruido!?

Hay mil denuncias y muchas peores que las mías, por que me atacas a mi!? 🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️🤷🏾‍♀️

Basta!