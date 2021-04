Fernando Vilar: "Los noticieros son destructores del cerebro, como la droga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Fernando Vilar, quien estuvo más de 20 años en la conducción de Telenoche y actualmente forma parte de De primera mano (Radio Cero) y Buscadores (VTV, TNU), dio una extensa entrevista a Uno en tres millones, el ciclo de notas de Richard Galeano.

El comunicador contó que nunca le gustó su primer nombre (Manuel) ni su primer apellido (Correia) y por eso optó por ser llamado por su segundo segundo nombre y su segundo apellido.

Vilar reveló que le costó más de un año superar su salida de Telenoche, ocurrida en 2014, porque vivió como una especie de "síndrome de abstinencia". "Los noticieros de la TV, y podés preguntarle a cualquiera que trabaje ahí, son absolutamente destructores del cerebro. Lo agobiante del trabajo es tan intenso que parece una droga. Y al dejarlo, sentís como una abstinencia. Eso me pasó a mí"; dijo aunque añadió que superada esa primera etapa, agradece haber salido de los informativos.

El periodista criticó a la "nueva escuela de periodismo" por una presunta actitud negligente. "La nueva escuela en cuanto a la actitud es "todo me chupa un huevo". Da lo mismo escribir bien o mal", contó.

Fernando Vilar defendió la actitud de Blanca Rodríguez cuando levantó un móvil a cargo de Magdalena Correa que estaba siendo insultado en el 8M. También criticó a los periodistas, como Gabriel Pereyra, que fustigaron a la comunicadora.

"Estuvo todo bien. Los periodistas que criticaron me gustaría que estuvieran en ese lugar. Me gustaría que fuera Gabriel Pereyra a la marcha y le encajaran tres sopapos y siguiera laburando. en defensa del periodismo. No. Está todo bien, pero esto es un laburo", comentó.

Sobre los hechos en sí, consideró que a su juicio "no había noticia" en la concentración por el 8M. "Es un hecho que está pasando en ese lugar y está bueno mostrarlo pero era lo previsto, que se movilizaran mujeres por sus derechos".

Consultado por Richard Galeano sobre los motivos por los que no le atiende el teléfono a Daniel Castro, Vilar respondió: "porque no quiero. No tengo obligación de atender el teléfono a alguien con quien no quiero hablar. Que diga lo quiera. Lo respeto. Nunca hablé mal de Daniel Castro en ningún lado. Simplemente dije que hubo una relación que se cortó".