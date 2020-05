Fernando Vilar contó cómo fue su cobro por la cadena en nombre de Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Vilar otorgó una entrevista al programa Modo pillo (laX.uy) donde habló de su presente en Buscadores y en Cutcsa TV, el canal de You Tube de la empresa de transporte donde también se desempeña.

Consultado por Jimmy Castilhos, Vilar abordó la polémica cadena de radio y TV que lo tuvo como vocero del gobierno de Tabaré Vázquez para un mensaje de respuesta a los planteos del movimiento Un solo Uruguay en febrero de 2018.

El periodista ex Telenoche contó el origen de la idea: "A mí un presidente democrático me llamó a la residencia de Suárez y Reyes y me dijo: "Vilar, queremos responderle a los autoconvocados pero queremos hacerlo de la misma forma en que lo hicieron ellos, a través de un periodista. ¿Usted se anima?". Para mí, que un presidente electo democráticamente me elija entre 400 y 500 periodistas para dar un mensaje a la ciudadanía, fue un honor".

Negó que haber prestado voz e imagen para la cadena haya implicado un costo en términos de parcialidad y dijo que lo volvería a hacer si fuera convocado por el actual gobierno. Vilar reveló que en 1988 trabajó para el gobierno de Julio María Sanguinetti en la transmisión de la llegada de la cumbre de los 8 en Punta del Este. También dijo que fue parte de Acción solidaria durante el gobierno de Lacalle Herrera.

Pero el punto más álgido de la entrevista fue cuando se abordó el cobro por el trabajo de Vilar para Presidencia. "Cobré por ese laburo. Para mí fue un laburo. No voy a decir quién me pagó ni cuánto. Eso me lo voy a llevar a la tumba", dijo.

"Como no soy funcionario público, no estoy obligado a decirlo", complementó y agregó que ni sus familiares lo saben. Luego explicó que el pago no se hizo por los canales formales para evitar "200 millones de trámites".

"El tema fue un "gracias, Fernando, lo hiciste muy bien, muy amable" y unos días después llegó la gratificación", dijo sobre el pago.

"Te voy a decir algo: nunca pregunté si me iba a pagar o no. Nunca dije cuánto me gustaría cobrar. Si no me lo hubieran pagado, no me movía la aguja. Al final de mi carrera periodística, 40 años demostrando lo que sé y lo que puedo dar, la verdad: no me cambiaba la vida 1.000 dólares o 5.000 dólares más o menos. Me cambiaba si fueran dos millones de dólares. Seguramente ahora no estaba hablando contigo, si no en una isla de las Bahamas", dijo.

"No me preocupaba cuánto cobraba. El tema mía era comunicar bien", complementó.

Meses atrás, cuando se desató la polémica, Vilar aclaró que si bien cobró, el dinero no salió del "Estado".