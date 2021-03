Fernando Tetes ninguneó a Yanina Latorre y ella lo tildó de "pelot..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las expresiones de Yanina Latorre sobre Uruguay abrieron un encendido debate con misiles de una a otra orilla del Río de la Plata. La integrante de Los Ángeles de la Mañana había sentenciado que en Uruguay

"no hay farándula" y que el periodismo de espectáculos local "vive pendiente" del star system porteño. Una de las voces que opinó sobre el asunto fue la del comunicador uruguayo Fernando Tetes, que reavivó la polémica sobre el tema.

El conductor de Epa (TNU) aseguró no tener "ni idea" de quién es la popular mediática argentina, y celebró trabajar en "un país sin farándula": "Ni idea quien es @yanilatorre (lo digo en una buena y por desinteresado de ciertos contenidos) pero dijo que no tenemos farándula. Ojalá le den bola y dejen de querer hacernos creer que sí existe. Nada más lindo que vivir en un país sin farándula. Solo laburantes de los medios".

La panelista se hizo eco del tuit de Tetes y le contestó sin medias tintas, fiel a su estilo: "Sos un pelotudo! No dije eso". El uruguayo no se quedó callado y citó las declaraciones de Yanina en el programa de espectáculos: ""Los uruguayos viven a costa nuestra, no tienen farándula.” Esa frase final es la que me importa. La felicidad de no tener farándula. El resto son papelitos de colores propios de farándula. Gracias por tomarte la molestia de responder a un desconocido. Suerte en tu carrera. Salu!".

Una vez más, Latorre recogió el guante y disparó: "Sos tan basico q levantas un titulo. Yo le contesto a todos! Si te vas a hacer el correcto escucha lo dije antes de hablar pavadas". Para finalizar, Tetes compartió el video en el que Latorre había manifestado sus opiniones sobre Uruguay y cerró: "Perdón olvide el link. Bueno nada. Un gusto. Sigamos en nuestros mundos. La idea no era hablar de vos sino de lo que sucede acá".

