Fernando Muslera reveló el sexo de su segundo hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Muslera y Patricia Callero informaron a través de sus cuentas de Instagram sobre la llegada de un nuevo heredero a la familia. En esa ocasión, sin embargo, dejaron en suspenso el sexo del nuevo integrante con un globo negro que decía "he or she" (ella o él). Eso evidenciaba que la pareja tenía la intención de develar el misterio a sus seguidores a la brevedad, una vez que explotaran el inflable en un siguiente posteo.

Finalmente, este sábado al mediodía se publicó en la cuenta de Instagram del arquero celeste el video en el que, junto a su esposa, pinchó el globo negro y salieron fantasías rosas, para comunicarle a su hijo, Kailash, que tendrá "una hermanita".

Este ritual de la explosión de globos piñata para develar el sexo es una práctica cada vez más común de los futuros papás y los Muslera se sumaron a esa tendencia. De inmediato, llovieron los "likes" al posteo, muchos de ellos famosos que se alegraron con la noticia. Entre ellos, el brasileño Felipe Melo, recordado por ser protagonista de los incidentes del partido entre Peñarol y Palmeiras, hace dos años.

Felipe Melo, que fue compañero de Muslera en el Galatasaray, posteó una sucesión de corazones para demostrar su faceta tierna atrás de un hombre recio en el campo de juego.