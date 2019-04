Fernando Muslera y Patricia Callero anunciaron que esperan a su segundo hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una producción fotográfica familiar, Patricia Callero y Fernando Muslera anunciaron a sus millones de seguidores que esperan a su segundo hijo.

"We are pregnant again!! (Estamos embarazados de nuevo) En la espera de el [email protected] integrante de la familia", escribió la modelo en la publicación de Instagram.

La publicación acumuló decenas de miles de "likes" y mensajes, entre ellos las felicitaciones de Sofìa Balbi, esposa de Luis Suárez. "Qué lindooo!!! felicitaciones", escribió la joven salteña.

En la foto, Muslera y Callero posan junto a Kailash, su primer hijo de año y medio y a la mascota Oso. El niño y el perro están a bordo de un auto eléctrico y de fondo, globos dorados dejan leer las palabras: "Cooming soon" (Próximamente).

El embarazo lleva 12 semanas y aún se desconoce el sexo del nuevo integrante de la fámilia. "¿Girl or boy?" está escrito en un globo negro entre la pareja.