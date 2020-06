Fernando Cristino habló tras escándalo por audio: "La conversación la grabó un amigo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Cristino rompió el silencio luego de la viralización del contenido de una llamada a Beatriz Argimón. Dijo que conoce a la actual vicepresidenta desde 2012 y que ha forjado una amistad con ella. y reveló el origen de la grabación.

Contó que puso la llamada en altavoz y otra persona la grabó. "Yo no grabé. La grabó un amigo con otro celular. Lo que hizo él fue pasarlo", dijo en entrevista con Mentaleros, de Urbana FM.

Cristino dijo que desde el estallido del escándalo optó por no seguir mucho las repercusiones. "Yo opté por no ver nada. Simplemente, hablé con mi equipo legal y el equipo de asesores, que son amigos", dijo. "Todo esto que sucedió es muy fuerte. Ustedes saben que soy un laburante que vengo del Interior. No estoy pasando bien, pero opté por no escuchar y seguir mis sentimientos", añadió.

Luego habló de su relación de "amistad" con Beatriz Argimón. "Esto es muy fácil. En el 2012 o desde antes nació una amistad con Bea. Hay notas en Internet. Ella me nombró como el "ahijado" de los medios. Yo iba a su casa y como toda amiga, siempre que me veía teníamos charlas muy lindas. Me asesoraba", dijo y agregó que fue el organizador de eventos de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, dedicada a la atención a prematuros y donde Argimón tenía vinculación.

Contó que a instancias de Argimón, "ayudó" a uno de los hijos de ella. "Me dijo: Fernando, te pido por favor. ayuda a mi hijo. No está pasando por un buen momento". Ahí empezó a trabajar conmigo. Hicimos temporadas muy buenas en Punta del Este. Lo quiero mucho. Generé una amistad muy buena. Lo puse de director de Caras", contó.



Más adelante contó a Verónica Piñeyrúa y a Diego Waisrub de la estafa de la que habría sido víctima y de las denuncias que recibió. En ese contexto, llamó a Argimón para pedir un respaldo.

También dijo que militó para la lista 40 del Partido Nacional y que fue votante de Luis Lacalle Pou. "Aunque no entiendo nada de política. Lo mío siempre ha sido ayudar".